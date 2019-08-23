Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

Dünyayı şaşkına çeviren araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

'da yaşayan bir adamın hayalinde uzun zamandır marka otomobil vardı. arabaya sahip olmak istiyordu. Çalıştığı iş dışında farklı ek işlerde de çalışarak, yıllar boyunca para biriktirdi. Çevresinden de biraz borç alıp bu paranın üstüne koydu ve kendine sonunda Mercedes araba aldı. Fakat bu araç adama hayatının şokunu yaşattı. Kısa süre içinde otomobilde gariplik olduğunu fark etti ve gerçeği öğrendiğinde ne yapacağını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler bile ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtti. İşte dünyayı şaşkına çeviren ve sosyal medyada konuşulan Mercedes vakası...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 10:39
Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

Dolandırıcılar akla gelmeyecek yöntemlere başvurabiliyor. Bunun son örneği 'da yaşandı. Yıllar boyunca araba sahibi olmak isteyen bir adam, sonunda aracı satın aldı, ancak dolandırıcılar tarafından kandırıldığını anladı.

Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

Polisler bile daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

sanılan otomobil aslında başka bir araç çıktı.

Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

Olay sosyal medyayı salladı.

Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

PERTE ÇIKAN MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

BİZE ULAŞIN