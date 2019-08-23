Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı
Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı
Hindistan'da yaşayan bir adamın hayalinde uzun zamandır Mercedes marka otomobil vardı. Mercedes arabaya sahip olmak istiyordu. Çalıştığı iş dışında farklı ek işlerde de çalışarak, yıllar boyunca para biriktirdi. Çevresinden de biraz borç alıp bu paranın üstüne koydu ve kendine sonunda Mercedes araba aldı. Fakat bu araç adama hayatının şokunu yaşattı. Kısa süre içinde otomobilde gariplik olduğunu fark etti ve gerçeği öğrendiğinde ne yapacağını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler bile ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtti. İşte dünyayı şaşkına çeviren ve sosyal medyada konuşulan Mercedes vakası...
Giriş Tarihi: 23.08.2019
10:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
10:39