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Yeni Golf'ün station wagon versiyonu da olacak!

Yeni nesil Golf merakla bekleniyor. Golf 8'in tanıtımına da az süre kaldı. Bir yandan Golf 8 hakkındaki dedikodular devam ederken, diğer yandan Alman otomotiv devi bazı resmi bilgileri de paylaşıyor. Son gelişmelere göre yeni Volkswagen Golf'ün station wagon versiyonu da çıkacak.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:19
Yeni Volkswagen Golf'ün station wagon versiyonu da olacak!

Volkswagen Golf'ün station wagon versiyonları olan SportWagen ve Alltrack adlı versiyonların, aracın yeni jenerasyonunda da Avrupa'da satılacakları açıklandı. Volkswagen, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan 8.jenerasyon Golf'ün tanıtımının üzerinden biraz zaman geçtikten sonra bu versiyonların da tanıtılacaklarını belirtti.

Volkswagen, paylaştığı bir basın bülteniyle yeni Golf'ün station wagon versiyonlarının firmanın temel tesisi olan Wolfsburg tesislerinde üretileceğini de açıkladı. Tüm bunlar da daha pratik bir Golf sahibi olmak isteyenler için güzel bir haber oluyor. Ayrıca Avrupa'daki VW müşterileri oldukça şanslılar. Çünkü ABD gibi ülkelerde yeni Golf, sadece GTI ve R versiyonları ile satılacak. (Motor 1 TR)

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Yeni Volkswagen Golf'ün station wagon versiyonu da olacak!
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