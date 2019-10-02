2020 Toyota C-HR yeni hibrit motoruyla tanıtıldı! Özellikleri nedir?

2020 Toyota C-HR'ın yenilenen 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motorunun yanına bir de 184 beygirlik 2.0 litre Hybrid Dynamic Force isimli seçeneğin eklendiği görülüyor. Toyota'nın belirttiğine göre bu sistem, geliştirilmiş sürüş performansı ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. 2.0 litrelik hibrit motora sahip versiyonda yeni bir süspansiyon tasarımı kullanılıyor. Bu tasarımın yol tutuş kabiliyetinde olumsuz etki yaratmadan sürüş konforu artırdığı söyleniyor. Ayrıca EPS (elektrik kontrollü direksiyon) ve yalıtımda iyileştirmeler yapıldığı da verilen bilgiler arasında.