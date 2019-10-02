Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Otomobil Haberleri > 2020 Toyota C-HR yeni hibrit motoruyla tanıtıldı! Özellikleri nedir?

yeni hibrit motoruyla tanıtıldı! Özellikleri nedir?

2016'dan bu yana 'de üretilen Toyota makyajlandı. C-HR, tasarım ve teknoloji alanındaki yeniliklerin yanı sıra daha güçlü hibrit motor seçeneğiyle de dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:28
2020 Toyota C-HR yeni hibrit motoruyla tanıtıldı! Özellikleri nedir?

'ın yenilenen 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motorunun yanına bir de 184 beygirlik 2.0 litre Hybrid Dynamic Force isimli seçeneğin eklendiği görülüyor. Toyota'nın belirttiğine göre bu sistem, geliştirilmiş sürüş performansı ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. 2.0 litrelik hibrit motora sahip versiyonda yeni bir süspansiyon tasarımı kullanılıyor. Bu tasarımın yol tutuş kabiliyetinde olumsuz etki yaratmadan sürüş konforu artırdığı söyleniyor. Ayrıca EPS (elektrik kontrollü direksiyon) ve yalıtımda iyileştirmeler yapıldığı da verilen bilgiler arasında.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Toyota C-HR yeni hibrit motoruyla tanıtıldı! Özellikleri nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN