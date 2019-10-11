Yakıt cimrisi arabalar! En az yakan otomobiller listesi 2019

RENAULT CLIO 1.5 DCI

Renault, şüphesiz ki yakıt tüketimi konusunda müşterilerini en fazla memnun bırakan şirketlerden biri. Son zamanlarda kendini verimli yakıt tüketimi konusunda geliştirmiş olan şirketin bugün bahsedeceğimiz modeli ise Clio. 4. nesil Renault Clio, ülkemizde de bir hayli fazla kullanılan ve sevilen bir araç. Bunun nedeninin konumuzla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz. 75 beygir güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip Clio'nun azami sürati 168 km/saat ve şehir içinde yalnızca 4.3 litre yakıyor. Bu değerle de listemizde yer almaya hak kazanıyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi: 3.6 litre / 100 KM