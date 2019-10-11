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Yakıt cimrisi arabalar! En az yakan otomobiller listesi 2019

almaya karar verdiyseniz, bütçenizi belirlemiş bir şekilde satın alacağınız otomobili seçecekken aklınızın bir köşesinde yakıt probleminin yer etmesi çok doğal. Özellikle öğrencilerin ve yakıt parası yetiştiremeyeceğini düşünen insanların en büyük sorunu olan yakıt tüketimi konusu, otomobil satın alacak insanların canını birazcık sıkabiliyor ancak yakıt tüketimini olabildiğince az sağlayan otomobiller, sizlerin imdadına koşuyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan, verimliliğiyle sizleri yakıt probleminden kurtaracak araçlara bir göz atalım.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:05
Yakıt cimrisi arabalar! En az yakan otomobiller listesi 2019

RENAULT CLIO 1.5 DCI

Renault, şüphesiz ki yakıt tüketimi konusunda müşterilerini en fazla memnun bırakan şirketlerden biri. Son zamanlarda kendini verimli yakıt tüketimi konusunda geliştirmiş olan şirketin bugün bahsedeceğimiz modeli ise Clio. 4. nesil Renault Clio, ülkemizde de bir hayli fazla kullanılan ve sevilen bir araç. Bunun nedeninin konumuzla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz. 75 beygir güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip Clio'nun azami sürati 168 km/saat ve şehir içinde yalnızca 4.3 litre yakıyor. Bu değerle de listemizde yer almaya hak kazanıyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi: 3.6

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Yakıt cimrisi arabalar! En az yakan otomobiller listesi 2019
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