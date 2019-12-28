Yerli otomobilde aynı modelin tasarımı neden farklı! TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş konuya açıklık getirdi

Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil tanıtıldı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Törende kırmızı renkli SUV ve konsept sedan modeli gösterildi. TOGG tarafından daha sonra SUV ve sedan modellerinin fotoğrafları paylaşıldı. Yerli otomobilde iki aynı SUV modelinde ön tarafın farklı olması gözlerden kaçmadı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bu konuda açıklama yaptı.

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Mehmet Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada, "Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister 'Pala Bıyık' deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir. Üzerinde lale stilize edilen ızgara daha çok beğenildi. Gözümüz alışacak.Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak. Sedan'da ön kısmı yükseltip, incelttik." dedi.

İşte Türkiye'nin elektrikli yerli aracının Sedan ve SUV modelinin detaylı görüntüleri