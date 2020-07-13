Türkiye’de 30’uncu yılını kutluyor

1990'DA Toyota'nın ikinci Avrupa üretim tesisi olarak kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 30'uncu yılını kutluyor. Bu anlamlı yılda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye aynı zamanda, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldü. Toyota Türkiye, toplam 2.6 milyon adet üretim gerçekleştirdi. 150'yi aşkın ülkeye 2 milyon 173 bin adet ihracat yapan şirketin ihracat geliri ise 33 milyar 439 milyon dolar oldu.