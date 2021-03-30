Tesla müşterileri şoke oldu! Ödeme sistemindeki hata pahalıya patladı!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan kötü bir haber var. Tesla'nın yeni ödeme sistemlerinden birinde hata olduğu bildirildi. Otomatik banka transferi emri veren Tesla sahipleri banka hesaplarını kontrol ettiklerinde şokla karşılaştılar.

Bazı müşteriler hesaplarından ikişer kez ödeme alındığını farketti. Çifte faturalandırmadan şikayetçi olan müşteriler şirketin yardımcı olmadığını söyledi.