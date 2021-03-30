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Giriş Tarihi: 30.3.2021 15:28 Son Güncelleme: 30.3.2021 15:29

müşterileri şoke oldu! Ödeme sistemindeki hata pahalıya patladı!

Tesla müşterileri şoke oldu! Ödeme sistemindeki hata pahalıya patladı!

geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yapmıştı. Ünlü girişimci otomobillerin 'de kripto para birimi Bitcoin ile satın alınabileceğini açıklamıştı. Tesla'nın ismi bu konuyla çok anılırken, elektrikli otomotiv devi ödeme sisteminde yaşanan bir hatayla yeniden gündeme geldi. Bazı müşteriler hesaplarından iki kere para çekildiğini belirtti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan kötü bir haber var. Tesla'nın yeni ödeme sistemlerinden birinde hata olduğu bildirildi. Otomatik banka transferi emri veren Tesla sahipleri banka hesaplarını kontrol ettiklerinde şokla karşılaştılar.

Bazı müşteriler hesaplarından ikişer kez ödeme alındığını farketti. Çifte faturalandırmadan şikayetçi olan müşteriler şirketin yardımcı olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'le ödeme kabul edeceğini söylemişti. Ancak ödeme sistemlerindeki hata Bitcoin'i kapsamıyor.

CNBC'de yer alan bilgilere göre bazı müşterilere geri ödeme yapılacağı söylendi ancak iddialara göre kimse parasını alamadı. (NTV)

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Tesla müşterileri şoke oldu! Ödeme sistemindeki hata pahalıya patladı!
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