İkinci el araç satıcılarından ’yönetmelik uygulansın’ talebi

Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Geçen yıl ülkede 9 milyona yakın araç el değiştirdi, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirdi. Çoğunluğunu, devlete hiçbir vergi ödemeyen, 'ayaküstü' tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Burada devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor. Konunun takibinin yapılmasıyla ilgili başvurular alıyoruz. Yönetmelikle düzene girmesi beklenen sektörümüzde sıkıntılar, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve devletimizin vergi kaybı devam ediyor. Yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanlar, yetki belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını bekliyor. Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden gelen şikayetler sona erecektir."