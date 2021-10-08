SUV satışları ilk kez eylülde sedanı geçti

SUV SEDANIN TAHTINI SALLADI

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, bu yılın eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020 yılı eylül ayına göre yüzde 36,9 azalarak 57 bin141 adet oldu.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 28,9 azalışla 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 payla SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti.

SUV otomobilleri, 14 bin 398 satış ve yüzde 33,2 payla sedan otomobiller izledi.

Satışlardan pay sıralamasında sedanı 11 bin 139 ve yüzde 25,7 payla hatchback (HB) otomobiller takip etti. Diğer yüzde 1,8'lik kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.