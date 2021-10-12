Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini 190 bin kişi yerinde takip etti

Yarışın gelecek yıllarda da Türkiye'de yapılması için görüşmelere başladıklarını dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"Formula 1 Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Stefano Domenicalli'yi hafta sonu İstanbul'da ağırladık. Yarışlara gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. Geçtiğimiz sene FIA'dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı. Elbette bu başarının arkasından büyük bir ekip ve takım çalışması var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu. Bu kapsamda sürecin başından beri gösterdikleri ilgi ve alaka için ilgili tüm kamu kurumlarına ve özel sektörden destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop da yarış günü şampiyonlara kupalarını takdim ederek bizleri onurlandırdı."