Otomotiv sektöründe fırtına öncesi sessizlik! Çip krizinden sonra yeni kriz kapıda!

Çip kıtlığı, yeni araçların teslimat sürelerini belirli bir ölçüde uzattı. Reuters'ın haberine göre bir endüstri kaynağı, Çin'in magnezyum ihracatında hızlı bir toparlanma olmaması durumunda üretim ve teslimat sürelerinin daha da uzayabileceğini belirtti.

Stellantis ve BMW, tedarik konusunda yakın zamanda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylüyor. Otomotiv sektöründeki diğer isimler de stoklarının ve magnezyumun, 2022 başına kadar yeteceğini belirtiyor. Ancak Volkswagen'in tedarik zincirinden sorumlu ismi Murat Aksel bir kriz beklediğini söyledi. Aksel yaptığı açıklamada, "Magnezyum kıtlığının yaşanması bekleniyor. Ancak bu krizin çip krizine göre daha büyük olup olmayacağını şu anda tahmin edemeyiz" dedi.