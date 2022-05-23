Yenilikçi fikirlere 500 bin TL ödül

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Türk otomotiv sektöründe yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular başladı. Bu yılki teması "Şarj ve Batarya Teknolojileri Çözümleri" olan yarışma, 25 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek. Toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak, projeler İTÜ Çekirdek Kuluçka Programından yararlanma olanağı yakalayacak ve tüm finalistlere Patent Tescil Ödülü verilecek. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotivde, 2030'da maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor" dedi.