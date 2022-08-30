TOGG için yeni gelişme; Önemli anlaşmalara imza atıldı! Yenilikçi yerli otomobilimiz çok güçlü geliyor

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Togg, SMART-iX ile akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirecek. Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı USECASEMobility vizyonu ile kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını tüm temas noktalarından kişiselleştirilmiş bir deneyimle sağlamak için yaptığı çalışmalarda da Etiya ile birlikte çalışacak. Etiya, Togg mühendisleriyle birlikte benzersiz kullanıcı deneyimi sağlamak için dijital geliştirmelerde rol alacak.