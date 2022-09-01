Globalde satış rekorları kıran Chery, üstün teknolojiye sahip otomobilleri ile Türkiye’de! Çin’in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile geliyor

80'DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Chery'nin son 24 yılda temel teknolojiler konusunda Ar-GE faaliyetlerine odaklanması, dünya genelinde 5 Ar-Ge merkezi açarak büyümesini sürdürmesinin sonucu olarak 'Technology Chery' konsepti gelişti. Kendi bağımsız inovasyon merkezlerine sahip olan ilk Çinli marka olan Chery, otomotiv alanında 14 binden fazla patente onay aldı. Chery'nin sadece araştırma ve geliştirmeye odaklanmış 5500 Ar-Ge personeli, ürünleri daha da teknolojik ve akıllı hale getirmek için çalışıyor. Araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırım ve dünyanın farklı noktalarında kurduğu global Ar-Ge merkezleriyle, otomotiv sektöründe üstün kaliteyi yakalamayı hedefleyen Chery, birçok alanda yenilik ve geliştirme gerçekleştiriyor. 5 Ar-Ge merkezi, 10 üretim üssü ile 80'den fazla ülkede pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.