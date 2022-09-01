Globalde satış rekorları kıran Chery, üstün teknolojiye sahip otomobilleri ile Türkiye’de! Çin’in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile geliyor

Çin'de 19 yıldır arka arkaya en fazla ihracatı gerçekleştiren marka olan Chery; küresel stratejik planı kapsamında, 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'ye çok önem veren Chery, ülkeye giriş için insan kaynakları ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.
İSTANBUL'DA BİR MERKEZ KURULACAK
Chery Türkiye, İstanbul'da bir genel merkez kurarak, bu merkezde deneyimli Türk yöneticilerle Türkiye operasyonunu yönetmeyi planlıyor. Genel müdürlük için üst düzey yöneticilerle anlaşan ve çalışmaya başlayan Chery, Türkiye genelinde kuracağı profesyonel satış ve servis ağı ile de genişleme planını sürdürmek istiyor.
80'DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Chery'nin son 24 yılda temel teknolojiler konusunda Ar-GE faaliyetlerine odaklanması, dünya genelinde 5 Ar-Ge merkezi açarak büyümesini sürdürmesinin sonucu olarak 'Technology Chery' konsepti gelişti. Kendi bağımsız inovasyon merkezlerine sahip olan ilk Çinli marka olan Chery, otomotiv alanında 14 binden fazla patente onay aldı. Chery'nin sadece araştırma ve geliştirmeye odaklanmış 5500 Ar-Ge personeli, ürünleri daha da teknolojik ve akıllı hale getirmek için çalışıyor. Araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırım ve dünyanın farklı noktalarında kurduğu global Ar-Ge merkezleriyle, otomotiv sektöründe üstün kaliteyi yakalamayı hedefleyen Chery, birçok alanda yenilik ve geliştirme gerçekleştiriyor. 5 Ar-Ge merkezi, 10 üretim üssü ile 80'den fazla ülkede pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.
GELİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER ADAPTE EDİLİYOR
Geleneksel otomobil teknolojisinden yeni enerji çözümlerine, akıllı ağ bağlantısından yapay zekaya (AI) kadar birçok alanda kendini geliştirmiş ve ürünlerine adapte etmektedir.
CHERY ÜSTÜN TEKNOLOJİSİ İLE LİDER KONUMUNDA
Chery, fikri mülkiyet haklarına tamamen kendisinin sahip olduğu bağımsız bir motor teknolojisi olarak ACTECO serisi motorları geliştirdi. Bu motor serisi, yüksek performanslı motorlar alanında önemli ödüller kazanarak, ar-ge faaliyetlerinin daha da yoğunlaşmasını sağladı. Çin'de 10'dan fazla Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü alan Chery; Çin'deki En İyi 10 Yenilikçi İşletme ödülünü de kazandı.
3 SUV MODELİ
Çin'in dünyada 80'den fazla ülkeye ulaşan global markası Chery ilk aşamada ACTECO serisi 1,6 lt'lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunmayı planladığını açıkladı.
Çin'in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile Türkiye'ye geliyor
ART IN MOTION TASARIMI
Bu modellerden biri tamamen sportif coupe SUV modeli Omoda 5. Omoda'nın 'Art in Motion' adı verilen akışkan hatlara sahip tasarımının da dünyada oldukça ilgi çektiği biliniyor.
YILIN SON ÇEYREĞİNDE ÇIKACAKLAR
5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.
10 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ VAR
Jaguar, Land Rover, Exeed ve Chery olmak üzere birçok farklı markayı çatısı altında bulunduran Chery International'in, dünya çapında 10 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Türkiye dışında birçok global pazarda da yer alan Chery, yılın ilk yarısında 148.000 adet satış hacmi ile yurtdışı pazarlarda iyi bir performans göstererek küreselde yeni bir rekor daha kırdı. Son verilere göre Chery, Ocak-Haziran 2022 döneminde yıllık %24,9 artışla 148.000 araç ihraç etti. Sedanlar, SUV'ler ve yeni enerji modeller olmak üzere farklı segmentler piyasaya sürüldü. Haziran ayında Chery, yıllık %50,3 artışla 35.818 araç ihraç ederek, Chery'nin 21 yıllık döneminde aylık ihracatta yeni bir rekor kırdı.