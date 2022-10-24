En ucuz elektrikli 2023’te geliyor

Türkıye'de Dacia ve Renault markalarının satışını yapan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Paris Otomobil Fuarı'nda elektrikli stratejilerini açıkladı. Megane E-Tech elektrikli modelini 2023'ün ilk yarısında satışa sunacaklarını söyleyen Çağdaş, "Renault'nun C segmentindeki büyük atağını biz de ülkemizde sürdüreceğiz. Elektrikli Kangoo'yu da 2023'ün ilk yarısında tüketicilerle buluşturacağız" dedi. Dacia 2023'ün ikinci çeyreğinde elektrikli Spring'i satışa sunacak. 230 km menzile sahip Spring'in Türkiye'de yüzde 10 ÖTV dilimine girerek, en ucuz elektrikli otomobil olması bekleniyor. Araç, Fransa'da 5 bin euroluk devlet teşviği ile 12 bin 400 euroya satılıyor.