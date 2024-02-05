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Giriş Tarihi: 5.2.2024

Tamamı 40 dakikada satıldı

Tamamı 40 dakikada satıldı
Citroën'in mikromobilite alanındaki yenilikçi modeli Ami, büyük bir satış başarısına imza attı. Ami'nin online satış rekorları kırdığını hatırlatan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Citroën Ami, 2023'ü 2 bin 848 adetlik satışla geride bıraktı. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan üçüncü ülke oldu. 9 farklı ülke için 1.000 adet üretilen Citroën My Ami Buggy modeli de bir başka başarıya imza attı ve Türkiye'de satışa sunulduğu andan itibaren stoğunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi" dedi.
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Tamamı 40 dakikada satıldı
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