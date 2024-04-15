Avrupa’da dördüncü kez lider oldu

Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 Avrupa Otobüs Pazarı Raporu'na göre, son üç yılda olduğu gibi 2023'te de Karsan e-ATAK yüzde 24 pazar payı ile segmentinde liderliği kimseye bırakmadı. Karsan e-JEST ise 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu'na göre 2023'de de yüzde 28.5 pazar payıyla son üç yıldır sürdürdüğü pazar liderliğini 4'üncü yılına taşıdı. Elde edilen başarılı sonuçları değerlendiren Karsan CEO'su Okan Baş, "Pazarın öncü markası olarak 2023'te de Avrupa'da lider konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Rekabetin her geçen gün arttığı ortamda e-JEST ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 4 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Bu yalnızca Karsan için değil Türk sanayisi için de çok önemli bir başarı" dedi.4 ELEKTRİKLİ MİDİBÜSTEN 1'İKarsan e-JEST'i, kendi segmentinin uzmanı olarak tanımladıklarını ifade eden Okan Baş, "2023'te Avrupa'da 8 ton altı elektrikli minibüs pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 38 büyüdü. 2019'dan bu yana Avrupa'ya ihraç ettiğimiz e-JEST, 2023 sonuna kadar 388 adetlik teslimatla kendisini kanıtlamış bir model. Avrupa'da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu. Aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, İtalya pazarlarında en güçlü oyuncu konumunda. Karsan e-JEST, Avrupa'yı fethettikten sonra şimdi de Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına giriş yaptı. Bu pazarlarda da e-JEST sınıfının yıldızı olacak. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, sessiz ve çevreci sürüşü Karsan e-JEST'i rakipsiz yapıyor. Aracımız bu özellikleriyle Avrupa'nın tarihi şehirlerine da tam uyum sağlıyor" diye konuştu.