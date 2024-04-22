Elektrikli otoyu mobil şarjla sevdirecek

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm yaşanıyor. İçten yanmalı motorların yerini hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. Tüketiciler elektrikli otomobillere ilgi göstermesine rağmen, şarjla istasyonlarının yetersizliğinden çekiniyor. Bu yıl elektrikli otomobil atağına başlayacak Skoda Türkiye, mobil şarj hizmeti ile tüketicilerin bu endişesini gidermeyi hedefliyor.koda'nın elektrikli araç vizyonunu anlatan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar Başar, "2024'te Türkiye pazarına sunacağımız Enyaq modelimiz ile elektrikli araç atağımızı başlatmak istiyoruz. Gerek bayi altyapısı gerekse eğitimli teknisyen ihtiyacını karşıladıktan sonra elektrikli araç tercih eden tüm kullanıcılara tam bir ekosistem içerisinde e-mobilite çözüm ortağı olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Mobil şarj hizmeti de bu sistem içerisinde yer alacak ayrıcalıklarımızdan en önemlisi olacak. Markası modeli ne olursa olsun her elektrikli araca mobil şarj ekiplerimiz ile bulundukları yerde hizmet vermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.Skoda Kodiaq modelini yenilendi. Markanın SUV atağını başlatan Kodiaq 2016'da yollara çıkmıştı. O günden bu yana dünya çapında 60 ülkede 841 bin 900 adet Kodiaq satışı gerçekleştirdi. Türkiye'de 2017'den bu yana yaklaşık 15 bin adetlik satış elde etti. Başar, Kodiaq test sürüşü etkinliğinde yaptığı açıklamada "Kodiaq, ikinci nesliyle ağustostan itibaren Türkiye'de yollara çıkacak. 2024'te 2 bin adet üzeri satışı ön görüyoruz" diye konuştu.