Markayı gençleştirecek model

Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni modeli LBX'i Türkiye'de satışa sunmaya başladı. B-SUV segmentinde yer alan LBX, markanın kilit modeli olacak. Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, LBX'in diğer modellerden farklı olarak ilk defa yüzde 80'lik vergi dilimine giren ilk otomobilleri olduğunu söyledi. Bozkurt, şöyle devam etti:"NX ile başlayan yeniliklerimiz, RX ve LM gibi birçok yeni modelle devam etti. Şimdi ise, en genç ürünümüz olan B-SUV segmentindeki LBX'i Türkiye'de satışa sunduk. LBX, Türkiye pazarı için markamıza güç katacak bir model. LBX modeliyle birlikte daha genç ve daha önce Lexus almayı planlamamış müşteri kitlelerine de hitap edeceğiz."Ön talepleri toplamaya başladıkları günden bu yana iki bin adedin üzerinde başvuru aldıklarını söyleyen Bozkurt, "Bu yıl içinde 500 adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Lexus'un 1000 adetlik yolculuğunda, LBX en kilit model olacak. LBX'in de katkısıyla Lexus markası adına Türkiye'de önemli bir kilometre taşını geride bırakarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz" dedi.