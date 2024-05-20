Yeni modelini dünyaya İstanbul’da tanıttı

Alman otomotiv devi Opel, SUV modeli Frontera'yı yeniden yollara çıkarıyor. Yeni tasarımı ve iki farklı motor seçeneğini bulunan Frontera'nın dünya lansmanı Türkiye'de gerçekleşti. Opel CEO'su Florian Huettl, Frontera'nın dünya lansmanını Türkiye'de yapmalarının nedenini şöyle açıkladı: "Opel, Türkiye'ye kendini çok yakın hisseden bir marka. Türkiye bizim en önemli üç pazarımızdan biri. Almanya ve İngiltere'yle beraber. Bu yüzden ilk olarak burada tanıtımını yapmak istedik. Türkiye'nin bizim gözümüzdeki önemi ve Frontera'nın önemi bir araya geldiğinde en ideal yer burasıydı."Frontera'nın elektrikli versiyonunun ilk olarak Türkiye'de satışa sunulacağını söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, "Daha sonra hibrit versiyonu de gelecek. Türkiye'deki dokuz modelin yedisinde yıl sonuna kadar elektrikli bir versiyonumuz olacak" dedi.