Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri | Kingdom Come Deliverance kaç GB yer kaplıyor?

RPG severler tarafından uzun bir süre beklenen ve çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte oldukça olumlu yorumlar alan Kingdom Come Deliverance'ın çıktığı ilk zamanlarda çok fazla bulunsada yapımcılar zaman içinde bu sorunları çözerek güzel bir oyun deneyimi yaşatmayı başardılar. Özellikle optimizasyon konusunda da problemli olan oyun, günümüz orta seviye bilgisayarlarında rahatlıkla çalışabiliyor. Peki, Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri neler? Kingdom Come Deliverance kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…
Minimum sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
- İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan;Ses Kartı: Integrated
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim
- İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
- İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz, AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1060, AMD GPU Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Creative SOUND BLASTER Zx