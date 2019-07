Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri | Kingdom Come Deliverance kaç GB yer kaplıyor?

RPG severler tarafından uzun bir süre beklenen ve çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte oldukça olumlu yorumlar alan Kingdom Come Deliverance'ın çıktığı ilk zamanlarda çok fazla bulunsada yapımcılar zaman içinde bu sorunları çözerek güzel bir oyun deneyimi yaşatmayı başardılar. Özellikle optimizasyon konusunda da problemli olan oyun, günümüz orta seviye bilgisayarlarında rahatlıkla çalışabiliyor. Peki, Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri neler? Kingdom Come Deliverance kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan;Ses Kartı: Integrated

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz, AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1060, AMD GPU Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Creative SOUND BLASTER Zx