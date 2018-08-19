Aşıklara dev hizmet: Bu robot şiir yazıyor!

Yapay zeka denince aklınızda oluşan şey kocaman bir laboratuvar ve etrafta dolaşan, koşuşturan robotlarsa her şey bundan ibaret değil. Yapay zeka dünyada çığır açmaya çoktan başladı ama gelecekte bizi daha ilginç şeyler bekliyor. Besteler yapay zeka ile yazılacak ve yeni müzik grupları ortaya çıkacak. Ve doğaldır ki bu grupların ciddi bir hayran kitlesi de olacak. Yani yeri gelecek, bir makinenin gücü bizi duygulandırmaya hatta ağlatmaya bile yetecek. İstanbul Bilgi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Yıldız ve mezun öğrencisi Utku Şen'in projesi ROMTU, önümüzde duran bu geleceğe bizi bir adım daha yaklaştırdı. ROMTU'nun marifeti gerçekten özel. Öyle ki gerçek şairlerin şiirlerinden ayırt edilmesi oldukça güç şiirler yazabiliyor ROMTU. Hem de öyle günler, geceler harcamadan sadece bir dakika içerisinde içinizi kıpır kıpır edecek bir aşk şiiri yazabiliyor!