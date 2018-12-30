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O gece korkmayanların filmi: BÖRÜ

15 Temmuz gecesini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat Taarruz Timi’nin gözünden anlatan Börü isimli film vizyona girdi. Filmin yapımcısı Alper Çağlar ön hazırlık aşamasında, geceyi yaşayan gerçek kahramanlarla 42 saati bulan mülakatlar yaptığını, gerçek zırhlı araçlar kullanarak çekimleri gerçekleştirdiklerini anlatıyor

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 10:11
O gece korkmayanların filmi: BÖRÜ

Dağ serisiyle tanıdık onu. Önceki gün bir 15 Temmuz filmiyle seyirciyle buluştu Alper Çağlar. 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, gece boyunca mücadele eden, yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Polis Özel Harekat Taarruz Timi'nin hikayesini aktardı beyazperdeye. Çağlar'ın diğer filmlerinde olduğu gibi gerçeklik unsuru yine had safhada. Börü filminde yaşananların yüzde 90'ının gerçek olaylar olduğunun altını çiziyor yapımcı. Filmlerinin yönetmenliğini de yapan Çağlar bu kez koltuğu Cem Özüduru ile Can Emre'ye emanet etmiş. Ama filmin ön hazırlığından son dakikasına kadar her detayının içinde yer almış.
Çağlar ile filmi, o gece yaşananları konuştuk:

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O gece korkmayanların filmi: BÖRÜ
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