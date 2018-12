O gece korkmayanların filmi: BÖRÜ

Dağ serisiyle tanıdık onu. Önceki gün bir 15 Temmuz filmiyle seyirciyle buluştu Alper Çağlar. 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, gece boyunca mücadele eden, yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Polis Özel Harekat Taarruz Timi'nin hikayesini aktardı beyazperdeye. Çağlar'ın diğer filmlerinde olduğu gibi gerçeklik unsuru yine had safhada. Börü filminde yaşananların yüzde 90'ının gerçek olaylar olduğunun altını çiziyor yapımcı. Filmlerinin yönetmenliğini de yapan Çağlar bu kez koltuğu Cem Özüduru ile Can Emre'ye emanet etmiş. Ama filmin ön hazırlığından son dakikasına kadar her detayının içinde yer almış.

Çağlar ile filmi, o gece yaşananları konuştuk: