Şarkılara ilham veren küçük Hailie şimdi fenomen

Meşhur olduğu sahne adıyla Eminem, gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers III... 1997'de katıldığı bir rap yarışmasıyla hayatı değişti. Amerikalı prodüktör Dr. Dre'nin de izleyiciler arasında olduğu yarışma Eminem'i Eminem yapacak olan fitili ateşlemişti. Bu tesadüfi işbirliğinin beraberinde 1999'da sanatçının ilk albümü The Slim Shady LP çıktı. Her sanatçı gibi Eminem'in de ortaya koyduğu bütün işlerde beslendiği kaynaklar var. O şarkılarında her zaman ailesine öncelik verdi. Özellikle kızına. Çocukluk aşkı olan fakat 2006'da evliliklerini sonlandırdıkları Kim Mathers ile evliliğinden doğan kızı Hailie için yazılmış ve onun adının geçtiği birçok şarkısı var sanatçının. Eminem 2002'de verdiği bir röportajda, The Eminem Show adlı albümünde yer alan My Dad's Gone Crazy şarkısının ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: " Bir gün şarkı kaydetmek için stüdyodaydık ve Hailie sürekli ortalıkta 'Biri bana yardım etsin! Babam çıldırdı' diye bağırıyordu. 'Hailie sen biraz önce ne dedin?' diye yanına gittim. Söylediği şeyi tekrar etti ve sonra bana dönüp, 'Baba aynısını mikrofonda yapmak istiyorum' dedi. Ben de onu tuttuğum gibi ses kayıt için stüdyoya götürdüm."My Dad's Gone Crazy'de babasına eşlik eden altı yaşındaki Hailie, şarkıyı Eminem'in ne kadar eğlenceli biri olduğunu söyleyerek bitiriyor. Altı yaşında babasıyla düet yapan küçük Hailie şimdi büyüdü, 23 yaşına geldi. Instagram'da 1.5 milyona yakın takipçisi olan Hailie samimi halleriyle dikkat çekiyor. Hailie Jade Scott 25 Aralık 1995'te Detroit, Michigan'da doğdu. Eminem'in iki kez evlendiği eski eşi Kimberly Anne Scott'tan olan tek kızı. Eminem'in bir de evlat edindiği kızı var. Ünlü ebeveynlerin çoğu çocuklarının evde eğitim almasını tercih eder. Fakat Hailie Michigan'daki Chippewa Valley Lisesi'nde okudu ve okul yıllarında voleybolla oldukça ilgiliydi. Ardından Michigan Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü dereceyle bitirdi. Babasının şöhretinden uzak, derslerine yoğunlaşan ve çalışkan bir öğrenciydi. Rapçi babasının aksine Hailie müzisyen olma konusunda çok istekli değil. Müzik ilgisini pek çekmiyor ama güzellik dünyasına daha fazla ilgi duyuyor. Makyaj becerilerini sosyal medyada sergiliyor. Ancak Daily Mail'e verdiği bir röportajında yine de kariyerine başlamaya henüz hazır olmadığını ve ne yapacağını henüz bilmediğini söylüyor. Ama emin olduğu tek şey şöhretin ışıkları altında yaşamanın ona göre olmadığı. Yine de yakın gelecekte Hailie'nin güzellik endüstrisinde yürüdüğünü görmek kimseyi şaşırtmayacak gibi. Şimdi Michigan'ın Detroit şehrinde, mütevazı dört odalı bir evde yaşıyor. Evi ailesinin yaşadığı evden yalnızca birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor. Annesini hemen hemen her gün ziyaret ettiğini söyleyen genç kız, babasını ne sıklıkla gördüğü sorulduğunda her defasında, "Babam beni her zaman desteklemiştir, elbette çok yakınız." diyor. Bugün Hailie'nin kullandığı tüm sosyal medya hesapları takipçi akınına uğruyor. Snapchat ve Instagram gibi platformlarda paylaştığı gönderiler insanlar tarafından anbean takip ediliyor. Çoğu kişi onun nasıl giyindiğini ve nasıl göründüğünü merak ediyor. Ama Hailie bu durumun ona göre olmadığını her defasında belirtiyor. Sosyal medyanın insanları oyalayan bir şey olduğunu söylüyor. Instagram'da sadece 68 gönderisi olması da bu tezi destekler nitelikte. Köpeği Lottie'yi gezdirmekten, spor yapmaktan, arkadaşlarıyla takılmaktan ve erkek arkadaşıyla vakit geçirmekten hoşlanıyor.Gelelim Hailie'nin aşk hayatına... İki yıldan fazla bir süredir Evan McClintock ile bir ilişkisi var. Elbette, Evan da bir Eminem hayranı. Ekonomi mezunu ve profesyonel olarak golf oynuyor. Hatta Evan, aileyle tanışmış bile. Milyonların diline düşen, onun için yazılmış Hailie's Song ve Mockingbird gibi şarkılar genç kızı şımartmamış. Popüler bir yıldızın çocuğu olmasına rağmen normal bir çocukluk geçiren Hailie şimdi de sakin bir hayat yaşamak istiyor.