SİYAD’da kadınların rekabeti

BUGÜN NELER OLDU

Oscar yarışı tüm hızıyla sürerken biz annemizin ligine dönelim. Çünkü Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 51. SİYAD Ödülleri adaylarını açıkladı. 2018'de vizyona giren yerli filmlerin eleştirmenler tarafından değerlendirildiği adaylıklarda, tahmin edildiği üzere Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı öne çıktı. Film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 10 dalda aday. Ahlat Ağacı'nın rakipleri ise Anons, Güvercin, Kar ve Kelebekler.Ahlat Ağacı'nın adaylık çıkaramadığı tek dal En İyi Kadın Oyuncu kategorisi. Ki bu da doğal. Çünkü film baba-oğul ilişkisi ele alıyor. Lakin en sıkı rekabetin yaşanacağı kategori de burası olacak galiba.Farah Zeynep Abdullah (Bizim İçin Şampiyon), Tuğçe Altuğ (Kelebekler), Hazar Ergüçlü (Kar), Demet Evgar (Sofra Sırları), Ezgi Mola (Aydede) bu yılki adaylar. Açıkçası bu ödül kime giderse gitsin itiraz gelmez.Evgar Sofra Sırları'nda komedi ve dram oyunculuğunu ustaca harmanlıyordu. Ergüçlü, Kar'da oldukça dinamik bir rolle karşımıza çıktı. Komedi filmlerindeki performansıyla tanınan Ezgi Mola, Aydede filminde dramda da güçlü bir performans sergilediğini göstermişti. Farah Zeynep Abdullah Bizim İçin Şampiyon'da psikolojik olarak duygusal gel-gitleri fazla olan bir rolü oya gibi işliyordu.Tuğçe Altuğ ise Kelebekler baştan sona tutarlı ve doğal bir oyunculuk ortaya koyuyordu. Yani beş oyuncunun da performansı iddialı.Fakat oyuncular açısından bakacak olursak durum biraz farklı. Çünkü Demet Evgar, Farah Zeynep Abdullah ve Hazar Ergüçlü daha önce bu kategoride SİYAD Ödülleri'ne aday olmuştu.Mesela Evgar, geçen yıl Aile Arasında ile 2013'te Sen Aydınlatırsın Gece filmleriyle adaylık almıştı. Farah Zeynep Abdullah ise Unutursam Fısılda ile 2014'te aday olmuştu. Ergüçlü genç bir oyuncu ama adaylığı eski. Derviş Zaim'in yönettiği, ilk filmi Gölgeler ve Suretler ile adaylık kapmıştı. Fakat üçü de ödül alamamışlardı. Muhtemel bu sefer şeytanın bacağını kırmak istiyorlar.Ezgi Mola ve Tuğçe Altuğ bu kategoride ilk defa aday gösterilip ödüle uzanırsa diğerleri için ödül sevinci başka bir SİYAD gecesine kalır.SİYAD üyeleri ikinci oylamada bu beş performanstan birini seçecek. Sonuçlar da 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne'de Tuğrul Tülek'in sunuculuğunda düzenlenecek törende açıklanacak.Ahlat Ağacı'nın En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinde adayı yok. Ama En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerinde durum farklı. Bu filmdeki başarılı performansları takdir edilen Bennu Yıldırımlar ve Hazar Ergüçlü ayrı ayrı bu kategoride aday. Rakipleri ise Ayça Bingöl (Müslüm Baba), Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler), Ayşenil Şamlıoğlu (Son Çıkış).Bu kategoride de açıkçası öyle açık ara öne çıkan bir aday yok. Yine birbirinden iddialı performanslar var karşımızda. Ama Hazar Ergüçlü hem En İyi Kadın hem de En İyi Yardım Oyuncu kategorisinde çifte adaylık alması da onun sinemadaki yükselişi bakımından önemli. Bunu da not edelim...