Adam eksik dediler gittik

BUGÜN NELER OLDU

Bu haftanın başı... Haber sitelerinden komik videolara, sosyal mecralardan dizi-film platformlarına sürüklenip yine internetin altını üstüne getirdiğim sıradan bir gün. Bu amansız sürükleniş yolumu mütevazı tasarımı ve ilgi çekici ismiyle dikkatimi çeken bir siteye düşürüyor: adameksik.com. Kısa bir incelemenin ardından sitenin insanlığın 21. yüzyıldaki en büyük dertlerinden birine derman olma umuduyla yola koyulduğunu anlıyorum: Halı saha maçlarında eksik varsa oyuncu temin etmek. Sitede bir profil açılıyor, yaşanılan şehir, müsait olunan saatler, oynanan mevki, yaş vesaire gibi bilgiler giriliyor ve bir maçta oynayabilmek için davet bekleniyor. Hevesleniyorum ve bir profil de ben açıyorum. Çok geçmeden iki gün sonra Taksimspor Halı Sahası'nda yediye yedi yapılacak bir maça davet alıyorum. Adam eksikmiş! Herkes site üzerinden organize olmuş, kimse kimseyi doğru düzgün tanımıyor, tek maksadımız bir saat boyunca meşin yuvarlağın peşinde koşturmak.Maç günü saat akşam 8'e yaklaşıyor. Yağmur çiseleme halinden bardaktan boşalırcasına evresine ha geçti ha geçecek... Site üzerinden organize olan ekip birer ikişer sahada toplanıyor. Ufak tefek tanışmalar da gerçekleşiyor tabii... Enteresan öyküler öğreniyorum. Örneğin 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İbrahim. Tokat'tan üniversite için yeni gelmiş, tam bir futbol sevdalısı, maç yapmadan duramıyor, sol bek ve stoperde oynuyor. Öyle ki İstanbul'a yeni geldiği için maç yapacak insanlar bulmakta zorlanmış, Google'a "halı saha maçı yapılacak insanlar" yazmış, forumlara girmiş, uygulamalar indirmiş. En sonda da yolu adameksik.com'a düşmüş. O zamandan beri Güngören mi Altunizade mi neresi olursa olsun gidiyormuş... Keza 39 yaşında, takım elbisesiyle gelen bankacı Mehmet Abi de dikkatimi çekiyor. O da halı saha tutkunu, mesai bitip beyaz yakasını çıkarıp formasını giymeyi dört gözle bekliyormuş. Konuştukça görüyorum ki 14 yaşından 41 yaşına farklı kesimlerden, 14 kişi top peşinde koşturmak için bu yağmurda bir araya gelmişiz. Sahanın ortasında toplanıyoruz, takımların kurulması gerekiyor ki bu kısım tam bir kumar. Çünkü kimse kimseyi tanımıyor. Neticede yedişer kişilik iki takım kuruluyor. Bir takım turuncu yelekleri sırtına geçirirken ben yeleksiz taraftayım. Maç öncesi bir takım toplantısı yapalım derken takım olarak ilk krizimizi de yaşıyoruz: Kalede kim duracak? Kimsenin bu ateşten gömleği giymeye hevesli olmadığını görüp "Hem çok koşmam, geriden de oyunu daha iyi izlerim" deyip üstleniyorum bu rolü. İlk vuruşla birlikte "Bas abi alırsın", "Beyler biraz geriye gelelim", cümlelerinin sık sık duyulduğu tipik bir halı saha maçı oluyor. Tüm standart halı saha karakterlerinin eksiksiz sahada yer aldığını görüyorum; "Bu kesin amatörde top koşturmuştur" diyeceğiniz yetenekli bir arkadaş, kendini kaleciliğe adamış her pozisyonda olağanüstü pozlar veren bir file bekçisi, orta yaşı geçip göbek sahibi olmasına karşın muazzam tekniğe sahip olan bir abi, ve diğerleri... Aslında maça fena başlamıyorum. Kalemize gelen dört tehlikeli ataktan üçünü gol yiyerek savuşturuyorum. Yüzde 90 kaleci hatasıyla yenen bu gollere sağ olsunlar takım arkadaşlarım çok ses etmiyorlar. Yine de son golü fotoğrafçı arkadaşım Saffet'e poz vermeye çalışırken yediğim için inceden huzursuzlandıklarını görebiliyorum.Benim olağanüstü oyunumun karşısında diğer kalede harikalar yaratan -ki üstündeki Buffon forması ve kaleci eldivenlerini görünce bu performansını öngörmüştüm- 14 yaşındaki Merkez, evet lakabı değil ismi Merkez, bizim takımın canına okuyor, çıkarmadığı top kalmıyor. 3-4 farkla geriye düştüğümüz anda ise karşı takımdan o efsane transfer teklifi geliyor: "Arkadaşlar isterseniz kalecileri değişelim..." Bizim takımın direkt bonservisimi karşı takıma vermesi ilk başta canımı sıksa da "Profesyonel hayat" deyip turuncu takımın yeleğini giyiyorum. Neyse ki artık kalede değilim, yeni takımımda görevim geriden oyunu kurmak kısa paslarla takıma nefes aldırmak. Gel gelelim Merkez harikalar yaratmaya devam ediyor ve fark giderek kapanıyor. Resmen dahil olduğum takımın üstüne kara bulutlar çöküyor, adameksik.com sitesinden engellenir miyim, bir daha maça çağırırlar mı acaba diye düşünürken bir anda golle burun buruna geliyorum. Bir kornerde sürpriz bir çıkış yapıp iyi bir kafa vuruşu gerçekleştiriyorum fakat direk engel oluyor bu geceki ilk ve tek golüme! Olsun yine de tarihi bir an... Müthiş bir mücadelenin ardından zil sesi çalıyor ve maç berabere bitiyor, hakikaten dostluk kazanıyor. Bir centilmenlik havası hakim. Bir saat önce birbirini tanımayan insanların sahadan yeni arkadaşlıkların temelini atarak ayrıldığını görmek zor değil. Kimileri burada tanıştığı insanlarla şimdiden yeni maç organizasyonları yapmaya başlarken, kimileri de mücadeleden aldığı keyfi belirtiyor. Sitenin alamet-i farikası da bu olsa gerek... Görkem, Utku, Merkez, Sadık, Ahmet... Tüm arkadaşlarla vedalaşıp ayrılıyorum sahadan ve bir dahaki sefere bir maçta yaşanacak olası eksiklik için profilimin başına dönüyorum.Maçın ardından adameksik.com sitesinin İzmir'deki kurucusu 26 yaşındaki Ali Yalçın ile de konuştuk. Yalçın, bize sitenin nasıl ortaya çıktığını anlattı...Uzun yıllardır bilişim sektöründeyim. Pek çok web sitesi kurdum. Girişim odaklı ilk internet projem ise adameksik.com oldu.Bir gün aşırı derecede maç yapma hevesim geldi. Ne zamandır maç yapamamıştım. Halı saha takımı çıkarmak için tüm internetin altını üstüne getirdim. Ancak saatlerce sosyal medyada, halı saha sayfa ve gruplarında oyuncu aramama rağmen sadece birkaç kişi bulabildim. O anda gördüm ki bu konudan herkes şikayetçi. İşte o zaman aklıma bir site kurma fikri geldi. En azından iki takım çıkaracak kadar oyuncunun kayıt olmasını sağlayıp daha sonra siteyi kapatırım diyordum. Ancak siteyi açar açmaz birkaç kişinin kayıt olduğunu görüp olumlu tepkiler alınca devam etme kararı aldım.Site şu an yaklaşık 1 yaşında ve Türkiye çapında 1.046 halı saha oyuncusu kayıtlı.Yakında Ekspress Oyuncu hizmetimizi devreye sokacağız. Oyuncu arayan kişi bir form dolduracak ve bize maça kaç kişi istediğini bildirecek. Bizde istediği sayıda oyuncuyu düşük bir ücret karşılığında hazır edeceğiz.Çağırılan oyuncuların beğenilmediği durumlar da oluyor. Sitede Oyuncu Puanı özelliği mevcut. Maça çağrılan bir oyuncu nasıl oynadıysa, maça çağıran kişi siteye girerek ilgili oyuncuyu buradan oylayabilir.