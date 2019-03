BUGÜN NELER OLDU

10 Mart'ta Intercity İstanbul Park'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Pembepist etkinliği düzenlenecek. Katılımcı 16 iş kadını, onlar için özel hazırlanan pembe tulumlarını giyecek ve piste çıkıp hünerlerini gösterecek. Pist yorumcusu Ayşe Özyılmazel de pistte yerini alacak ve eğlence dolu anlar yaşanacak. Anlayacağınız, o gün Intercity'de atraksiyonu, adrenali bol bir kadınlar günü yaşanacak. Pembepist etkinliği hakkında merak edilenleri sormak için zamanında Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapmış Intercity İstanbul Park'ın yolunu tutuyoruz. Proje sahibi Didem Fatinoğlu ve Türkiye'yi rallide gururla temsil eden Simin Bıçakçıoğlu ile buluşuyoruz. Fatinoğlu, Avrupa'da izlediği bir takım yarışlar sonucu kadınlar için bir organizasyon yapmak istemiş. Projesi ile Intercity'nin kapısını çalmış. "Geniş bir araştırma yaptım. Ne dünyada ne Türkiye'de bu tarz bir etkinliğe rastlamadım. kadınlar piste çıkıp zamana karşı mücadele edecek. Her sene Pembepist'in olmasını istiyorum. Bunu Türkiye'den sonra dünya çapında da yapmayı amaçlıyorum". İş dünyasının başarılı isimlerinden Ebru Çakmaz, Gülden Türktan, Sibel Büyükuğur ve Mine Ayhan ile de pistteki mücadele öncesi konuşma fırsatı bulduk. Rallici adayı kadınlara Simin Bıçakçıoğlu tarafından eğitim verilmiş.Pistteki adrenalin hissedilince de el ve ayak koordinasyonları geliştirilmiş. Bıçakçıoğlu'na kadınların psikolojisini soruyoruz, sonuçta ilk defa piste çıkacak olanlar var: "Kadınlar arabaya bindikleri zaman dişleri uzayacak. Rallide 'dişleri uzamak' deyimi vardır. Otomobile binmeden önce kendinizi telkin edersiniz. Ama kaskınızı ve kemerinizi taktığınız an her şey değişir, dişler uzar. Hırslanır ve rekabet duygusuna girersiniz. Onlar da bunu yaşayacaklar" şeklinde cevaplıyor sorumuzu. Fatinoğlu'na kadınların bir pistte yarışacaklarını duyduklarında nasıl tepki verdiklerini de soruyoruz. Gülerek cevaplıyor: "Yapamam diyen olmadı ama bir düşüneyim dediler. Ne olduğunu anlamak istediler. Bir incelediler, yüz yüze konuştuktan sonra hepsi bana destek vermek istedi."Amacım; 'Kesin kadındır' algısını yok etmek. Sokakta kötü araç kullanan birini görünce "Kesin kadındır!" derler ya, bu algıyı yok edip olumlu bir şeye çevirmek istiyorum. Pembepist kadınlar arasındaki dayanışmayı artırmayı, genç girişimci kadınlara yol gösteren başarılı iş kadınlarını ve kadın girişimciliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Pembepist ile kadınların içlerindeki potansiyeli açığa çıkardıklarında, projeleriyle sosyal yaşamda büyük fark yaratabileceklerine dikkat çekmek istiyoruz.Kendini kendine kanıtlamak ve "Evet, bunu yapabilirim" demek ve kendini görmek isteyen olacaktır. Biz erkeklerin domine ettiği bir toplumuz. Bu spor da erkeklerin çok domine ettiği bir alan. Ben bir kadın olarak bunu yıllarca yaşadım. Yıl 2019 olmuş insanlara hâlâ kadınların pilot olması şaşırtıcı geliyor.İstanbul Kadın Akademisi Platformu Başkanı Semra Aydın vesilesi ile Pembepist'ten haberim oldu. Projeyi seve seve kabul ettim. Yıllardır profesyonel olmasa da amatör olarak ralliye ilgim var. Heyecan güzeldir. Birinciliği hedefliyorum, eğer kazanırsam bağış yapacağım. Pembepist projesi için heyecanlıyım.Didem Fatinoğlu'nun projesini çok beğendim ve desteklemek istedim. Daha önce böyle bir deneyimim olmadı, ancak mesleğim gereği otomobil sektörü ile yakınım. Piste çıkmadan önce Simin Bıçakçıoğlu'ndan eğitim aldık. Kadınların önünde başarılı bir model olduğunda (bizim için bu kişi Simin Hanım) başarma olasılıkları artıyor. 10 Mart'ta tüm sürücü kadınlar ve Didem Fatinoğlu mücadeleyi kazanmış olacak. Projenin amacına ulaşabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.Didem Fatinoğlu bana projeden bahsettiğinde, benim de içinde olmam gerektiğini düşünüp hemen kabul ettim. Etkinlik için özel bir eğitimim yok, fakat 30 yıldır araba kullanıyorum. Sanırım tecrübe de bir eğitim sayılır. Bunun için özel bir eğitim aldık. Ralli tutkunu değilim ama projenin getireceği ses açısından şimdiden tutkunu oldum. Birincilik hedefim yok. Amacım etkinliğe katılıp, verilecek mesaja katkıda bulunmak.