Kanser hücrelerinin dilini çözen bilim kadını

BUGÜN NELER OLDU

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, genç bir bilim insanı. Kanser hücrelerindeki karmaşık etkileşim ağlarının sırrını matematiksel formüllerle ortaya çıkaran yazılımıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Tunçbağ, kansere doğru tanı koyma ve kişiye özel en uygun tedavi yöntemini belirleme yolunda büyük önem taşıyan projesiyle son olarak Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü'nü aldı. L'Oreal'in UNESCO iş birliğiyle 1998'de hayata geçirdiği Uluslararası Bilim Kadınları İçin programı kapsamındaki ödül, beş kıtayı temsil eden 15 bilim kadınına veriliyor. Türkiye bu ödülü üç yıldır üst üste alarak büyük bir başarıya imza attı. Tunçbağ'a ödülü geçen perşembe günü Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi. Biz de törendeydik. Hem Tunçbağ'ın heyecanına ortak olduk hem de kendisiyle sohbet etme fırsatı bulduk.Biyoenformatik biyoloji, istatistik, mühendislik ve bilgisayar bilimlerinin ortak çalıştığı disiplinler arası genç bir alan.Evet. 2000'lerin başında İnsan Genom Projesi'nin tamamlanması ile veri birikiminde çok önemli bir artış oldu. Verilerin anlamlandırılabilmesi için bilgisayar temelli çalışan kişi ihtiyacı doğdu. Daha öncesinden de tabii biyoenformatik çalışmaları yoğun bir biçimde yapılıyordu. Ama veri birikimi patlamasıyla daha da ihtiyaç duyulan bir alana dönüştü. Ben de bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum.2010 yılında ABD'ye gittim. Orada süreç şöyle işliyor. Siz bir bilim insanının laboratuvarına başvuruyorsunuz. Sonra CV'niz inceleniyor. Ardından sizi seminer ve bir günlük program için çağırıyorlar. Bir hafta içinde de "Sizinle çalışmak istiyoruz" ya da "Maalesef istemiyoruz" diyorlar.Doktora sürecinde tez danışmanınızın antrenörlüğü çok önemli. Danışmanlarım Koç Üniversitesi'nde Atilla Gürsoy ve Özlem Keskin'di. Onların yönlendirmesi, araştırma etiğini öğretmeleri çok değerliydi. Yurtdışı bağlantılarını da bizim için kullandılar.Kadınların potansiyeli çok yüksek. Ama bu camdan tavan etkisi (Kadınların çeşitli faktörler nedeniyle belli bir pozisyonun üstüne terfi edememesi durumu) dediğimiz şey gerçek. Bana şu çok ilginç gelmişti: Bilgisayar programcılığı, mühendisliği alanları ilk yeşermeye başladığı zaman "Bu hesaplama işi, kadına göre" deniyormuş. Sonradan erkek popülasyonu artmış. Bir şey popülerleştiği ya da iyiye doğru gittiği zaman hemen erkek o alanda dominant olmaya başlıyor.Ben şanslıydım. Çünkü hem kadın hem de erkek mentörlerim bana yönelik olarak bir cinsiyet ayrımcılığı, fırsat eşitsizliğine sebep olacak bir şey yapmadılar. Aslında dünyanın tamamında da şöyle bir şey var; grafiklere baktığınızda üniversitedeki kadın-erkek oranı neredeyse yüzde 50-50 iken Nobel ödülü alan erkek oranı yüzde 97'ye çıkıyor. Hani yapay zekâ diyoruz ya, o bile doktoru, mühendisi erkek görüyor. Tıpkı ilkokulda doktorun erkek, hemşirenin kadın olarak gösterilmesi gibi. Yani ilkokul seviyesinde prototipin doğru çizilmesi gerekiyor.Bu Türkiye'deki kadınların potansiyelini ve gücünü gösteriyor. Türkiye'deki kadınların ne kadar güzel işler yaptıklarının kanıtı.Evet, kuru laboratuvar diyoruzbiz ona.Ben kendi ofisimdeyim. Öğrencilerise birbirleriyle etkileşebileceklerive takıldıkları noktalarıkonuşabilecekleri bir ortamdalar.Farklı projeler de var. Bir tanesindenörodejeneratif bir hastalıküzerinde çalışıyoruz. Tek hücreseviyesinde mutasyona uğramış birhücre ile normal bir hücre arasındaneler değişiyor, onları analiz etmeyeçalışıyoruz. Bir başka üniversiteile ortak yaptığımız projede isehücrenin bölünmesi sırasında hücreiçinde sinyal seviyesinde nelerdeğişiyor ona bakıyoruz.Şu an ben açık kaynaklı verilerüzerinden çalışıyorum. Oradaanlamlandırılacak çok büyük birveri seti var. Yaklaşık 10 bin tanekanser hastasının örneğinden alınmışveriler bulunuyor.Hayalim... Kanser üzerindeçalıştığım için orada bir ışık bulabilmek...İlerliyoruz ama biraz dahavakte ihtiyacımız var. Kanser çokkompleks bir hastalık gerçekten.- Evet, iyi bir Galatasaraylıyım. Kendim de mümkün olduğunca spor yapmaya çalışıyorum. Eninde sonunda bu stresli bir iş, o stresi azaltabilmek için spor yapmak iyi geliyor. Gezmeyi çok seviyorum. Farklı yerler görmeyi. Özellikle çözemediğim problemler olduğu zaman arabaya atlayıp iki-üç saat uzak yola gitmek iyi geliyor. Çünkü sadece bir şeye konsantre oluyorsunuz, o da yol. O zaman düşünme fırsatı da oluyor. Gezmeyi çok seviyorum gerçekten. Evde oturduğum süreyi saysalar çok azdır. Evi çok az kullanıyorum.