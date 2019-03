Lezzetin fenomenleri

BUGÜN NELER OLDU

Nusret'in kasaplık ve et lokantası sahipliğinden 'Saltbae'liğe dönüşümü birçok kişiye de ilham verdi. Öyle ya, artık devir sosyal medya devriydi ve iyi yemek yapmak asla yetmezdi. Bir şov, farklı bir sunum fazlasıyla gerekliydi ve çok geçmeden Nusret kervanına eklenenler peşi sıra geldi. Hepsinin ortak özellikleri, Instagram'da çok sayıda takipçiye sahip olup, yaptıkları yemekleri değişik şovlarla takipçilerine sunmaları... Gelin sosyal medyanın lezzet fenomenlerinden bazılarına şöyle bir bakalım...Beşiktaş'ta ikamet eden biri olarak Midyeci Ahmet'in açıldığı zamanları iyi hatırlıyorum. Abimle yeni bir yer açılmış diyerek eve giderken, biraz midye dolma iki yarım ekmek kokoreç alıp "Eh, fena değil, arada gidilebilir" demiştik. Standart yeni açılan bir işletme muamelesi yapmıştık Ahmet Bey ve midyelerine, nereden bilebilirdik ki Beşiktaş- Ortaköy trafiğinin her akşam bir numaralı müsebbibi olacağını, önünde uzun kuyruklar oluşturacağını... Midyeci Ahmet yani Ahmet Çiçek, sosyal medyadaki en önemli çıkışını kocaman tam kokoreci hatır hutur yediği videolarıyla yaptı. Sosyal medyanın gücünün farkına varan Çiçek, çeşitli etkinliklerle de ününü pekiştirdi. Örneğin Game of Midye adlı midye yeme yarışması... Geçen senenin erkeklerde kazananı 310 adet midye yerken kadınların galibinin skoru ise 176! Kendine Midyelerin Efendisi diyen Çiçek'in Instagram'da 585 bin takipçisi bulunuyor.Onlarca kiloluk sosislerden yapılan sosisli sandviçler, devekuşu yumurtasından yapılan sucuklu yumurtalar, metrelik kebaplar... Her şeyin en, en, en büyüğü, en şatafatlısı... Burak Özdemir ya da daha bilinen adıyla CZN Burak'ın alametifarikası yaptığı şovlarda asla bir sınırının olmaması. "Nusret sosyetik, ben halk tipiyim" diyen CZN Burak, Hatay Medeniyetler Sofrası'nın 25 yaşındaki veliahtı. Doğrusunu söylemek gerekirse Instagram'ın en çok hakkını veren lezzet fenomenlerinden, 6.4 milyon takipçisi var. Prodüksiyondan da kaçınmıyor, yeri geliyor Gangnam Style parodisi yapıyor yeri geliyor bir kuzuyu sırtlayıp videolar çekiyor. Özel gücü ise üzerine mekanına gelen kişilerin ismini yazdığı pideler servis etmesi.1995 yılında el arabasında seyyar balıkçılık, 2010'da restoran sahipliği dört yıl sonra ise sosyal medya fenomenliği... Bordo Mavi Balık'ın sahibi Erşan Yılmaz'ın yolculuğu kısaca böyle ilerliyor. Sadece İstanbul'dan değil, Anadolu'nun dört bir yanından da çıkan lezzet fenomenlerinin örneklerinden biri Yılmaz. Instagram'da 370 bin takipçisi var. Bir balık restoranının menüsünde karşılaşacağınız her şey onun videolarında yer buluyor. Yeri geliyor koca orkinos balığını sırtlıyor, yeri geliyor Boğaziçi Köprüsü'nün manzarasında ya da Trabzon'un yaylalarında hamsi tava yapıyor. "Nusret ülkemizin çok önemli bir markası, tarzımız farklı olsa da elbet bir esinlenme olmuştur" diyor Yılmaz. Instagram hesabı tutunca müşteri sayısında olağanüstü bir artış yaşanmış. En sık duyduğu yorum ise "Eskiden hiç balık sevmezdim sizin videolardan sonra her gün yiyebilirim" oluyormuş.Bir kase pilav. Üzerine biraz et kavurma, biraz ciğer, bir kepçe kuru fasulye, üstüne tavuk sote, kıymalı börek ve tezgahta hangi yemek varsa birer kepçe de onlardan. Baruthane Pilavcısı Nedim Şahin bir pilavın üstüne koyulabilecek her şeyi koyduğu videoyla geçen haftanın çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Baruthane Pilavcısı dokuz yıllık bir işletme. Nedim Şahin "Sosyal medyanın gücünü fark etmemek mümkün değildi, ben Instagram'ı keşfettim, Instagram'da da beni keşfettiler" diyor. Şahin, Nusret gibi birçok fenomenin etkisinde kalarak girmiş sosyal medyaya, başarılı da olmuş. Şimdilerde Türkiye'nin her yerinden misafirleri oluyormuş. "Bazen iyi pilav yapmak yetmeyebilir demek ki iyi de sunmak lazım" diyor Baruthane Pilavcısı.