Zurnacı babanın davulcu kızı

Sivas'ın Zara ilçesi Dipsizgöl köyündeyiz. Davul ve zurna sesleri geliyor. Ya bir şenlik var ya da bir düğün. Hemen halay ekibi oluşmuş ve halaylar çekilmeye başlanmış. Aslında Sivas'ta alışageldiğimiz bir durum çünkü halay yörenin oyunu. Ama davulu çalana baktığımızda biraz şaşkınlık yaşıyoruz. Davulu çalan bir kız çocuğu. Zurnada ise babası var. Bir kızın davul çalması hem de babası ile birlikte düğünlere gitmesi köy yerinde pek rastladığımız bir durum değil. Baba kız birlikte düğün misafirlerini eğlendiriyorlar ve halay çekenlere eşlik ediyorlar. Merakla yanlarına gidiyorum baba kızın... Daha onlarla hiç tanışmadan ilgi çekici bir öyküleri olabileceğini seziyorum ve selamlaşmanın ardından ilk sorum davul ve zurnayla tanışmanız nasıl oldu oluyor. Sözü ilk alan baba Nuri Bey, "Ben zurnaya daha beş yaşımdayken başladım. Köyde halamın oğlu kaval çalarak kapımızın önünden geçiyordu benim de çok hoşuma gidiyordu. O çalıyor ben niye çalamıyorum dedim" diyor. Kızı Demet hemen araya giriyor "Ben de sen kızsın davul çalamazsın" diyenlere inat yaparak başladım diye ekliyor. Nuri Bey devam ediyor, eskiden köye gelen çerçilerden üç yumurta karşılığında flüt aldığını söylüyor, hatta annesi o zamanlar çok kızmış. O an annesi kısık bir sesle "Çünkü çobanlık yapmaya başlayınca zor geçiniyorduk" diyor. Nuri Bey aslında çobanlıktan bu mesleğe gelmiş. Eski zamanları anlatırken zaman zaman duygulanıyor.

DEDE MESLEĞİNİ YAPIYOR

Merakla nasıl bir araya geldiklerini soruyorum. Bu sefer Demet anlatmaya başlıyor. "Babamın yanında davul çalan arkadaşı bize gelip düğüne gitmeden önce babamla prova yapıyordu. O zamanlar ben daha sekiz yaşımdaydım ve dikkatimi çekiyordu. Ben de kendi hevesimle başladım" diyor. İlk çalması olmasına rağmen çok beğenmişler ve arkadaşı, Nuri Bey' e dönerek: "Bu kız bu işi yapar çalıştır" demiş. Evin diğer çocuğu, abisinin davul çalması beklenirken Demet almış eline davulu, başlamış çalmaya. Babası da bu durumdan oldukça memnun çünkü çok fazla sayıda davulcu değiştirdiğini ama Demet'le çalışmaya başlayınca son dört yıldır düğünlere artık beraber gitmeye başladığını söylüyor. Demet'in aslında dede mesleğini yaptığını öğreniyoruz. Nuri Bey de davul çalan babasının yanında zurna çalıyormuş. Şimdi ise kızı da aynı şekilde babasının yanında kendi hevesi ile davul çalmaya başlamış.

ÖRNEK GÖSTERİYORLAR

Benim gibi görüp şaşıranlar oluyor mu nasıl tepkiler alıyorlar acaba diye merak edip soruyorum. Nuri Bey, "Düğün sahipleri geliyor 'Zurnacı burada davulcu nerede bir an önce gelsin de başlayalım' diyorlar. Kızım davulcu, o çalacak diyorum şaşırıyorlar. Sahneye çıkan sanatçıların da dikkatini çekiyor. Çalacağına inanmayanlar da oluyor ama Demet çalmaya başlayınca fikirleri değişiyor. Eskiden köy yerinde kadınlar çok oynayamazdı ama Demet'i görünce cesaretleniyorlar. Diğer zurnacı arkadaşlarım da davulcularına, kızımın davulla ritim atmasını örnek gösteriyor." Demet'e düğünlerde ilgi oldukça yoğunmuş. "Düğünde gözler çoğu zaman benim üstümde oluyor ve beni kameraya çekiyorlar. Yanıma gelip 'Nasıl çalabiliyorsun?' diye soranlar oluyor. Bana çok bakıldığını hissettiğimde niye bakıyorlar deyip ilk başlarda etkileniyordum ama şimdi alıştım" diyor.