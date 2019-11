Çocukla New York

BUGÜN NELER OLDU

Her turistin yapacağı gibi Times Square'i görmeden olmaz. New York'a geldiğiniz gibi soluğu meydanda alabilirsiniz... Yol üstünde filmlere konu olmuş Grand Central Terminal'i ve Bryant Park'ı gezme ihmal etmeyin. Özellikle New York City gibi metropollere gidip 'New Yorker' gibi takılma burnu büyüklüğüne girmeyin. Turist olmanın keyfini çıkarın. Bu öyle bir şehir ki; eninde sonunda yolunuz bir kez daha buraya düşer ve o zaman canınız isteği kadar New York'lu gibi havanızı atarsınız! Times Square büyük, etkileyici, renkli... Meydanı izleyebileceğiniz merdivenlerde oturun, karmaşanın keyfini sürün. Gece ışıklandığında bir kez daha Times Square'e gelmeniz şart! Meydana kadar gelmişken bir kaç blok uzaklıklaktaki Rockefeller Centre'da Top of the Rock'a çıkıp, manzara izlemek şart. Tabii ki önceden rezervasyonla... Burada bir dip not; yemek yerken, turistik bir aktiviteye katılırken, alışveriş sonrası kasaya para öderken hatta tuvalet için bile sıra beklemeniz gerekiyor. Sakin olun! Sıra bekleyip ulaştağınız manzara çok güzel... Top of the Rock'tan muhteşem Manhattan günbatımı manzarası deneyimlemek istiyorsanız 17:30 bileti alın. Gün batımını da, şehrin ışıklanmış halini de görme ve fotoğraflama şansınız olur. Meşhur Fifth Avenue'de gece yürüyüşü yapmak da keyifli bir seçenek... New York'ta yürümek keyifli, basit bir haritayla şehri çözebilirsiniz. Brooklyn Köprüsü üzerinden geçmek olmazsa olmazlar arasında... Köprüde yürüyün, arka fonda gökdelenli fotolarınızı çekin, köprünün hikayesini çocuklara anlatın... Eğer çocuklarla seyahat ediyorsanız simgesel yerlerle ilgili hikayelerinizi hazırlayıp yola çıkın, onların ilgisini ne manzara ne de romantizm çekiyor. Eğer gittiğiniz yerin hikayesi ilginçse çocuklar orayı bir daha unutmuyor. Köprünün hemen çıkışındaki metroya binerek soluğu Central Park'ın yanındaki American Museum of Natural History'de (Amerikan Doğal Tarihi Müzesi) alabilirsiniz.Malum New York metrosu dünyanın en eski ve gelişmiş metrolarından. Güvenlik ve temizlikle ilgili eleştirileri bir kenara bırakacak olursak, her yere ulaşmak için birebir. Biz de metroyu denemeye karar verdik. Hedefte Özgürlük Anıtı var. Anıtın olduğu yere gitmek için, Batery Park'tan kalkan turist vapurlarına binmemiz gerekiyor ve tabii uzun kuyruklar beklememiz... Ama bir blogda, Staten Island vapurlarının Özgürlük Anıtı'nın önünden geçtiğini, bu yolla anıtı görebileceğimizi okumuştum, üstelik ücretsiz! Büyük hata! Elbette bu vapurlardan Özgürlük Anıtı görünüyor ama bu kadar turistik aktivite yapmışken Özgürlük Anıtı'na çıkmak yakışırdı. Biz yapamadık... Bence siz yapın... Özgürlük Anıtı'ndan sonra China Town ve Little Italy'i listenize ekleyebilirsiniz... China Town, Çinlilerin yaşadığı ve her köşesinde kendi kültürlerini yaşattıkları bir yer. Bambaşka bir New York orası. Her sokağı ayrı bir renk. Şangay Restoran buranın en ünlüleri arasında. Çocuklara çok cazip gelmese de, bizim için gerçek Çin yemeği deneyimi oldu. Little Italy'nin, Çin Mahallesi kadar karakteristik özellikleri yok. Sağda solda bulunan pizzacı ve kafelerde İtalyan kültürünün izlerine rastlamak mümkün. İtalyan ve Çin esintisinden kurtulup, sanat galerileri ve tasarım butikleriyle ünlü Soho'ya da gidebilirsiniz... 11 Eylül saldırısında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu noktayı unutmayın. Çocuklara neler olduğunu anlayacakları bir dilde anlatabilirsiniz...Artık rahatlamanın ve ayakları uzatıp keyif yapmanın zamanı geldi diyorsanız rota Central Park. Şehrin ortasındaki bu devasa yeşil alanda nereye gitmeyi planladığınız önemli bir detay, yoksa parkın içinde kaybolur gidersiniz. Özellikle köprüleriyle ünlü Central Park'ta biz Bow Bridge'i görmek istiyorduk. Çünkü yakınlarındaki Boathouse Restoran özellikle yemek yemek istediğimiz bir yerdi. Güzel bir yemeğin ardından parkın içinde yürüyüşe çıktık. Kahvelerimizi alıp çimlere uzanarak, havanın kararmasını ve şehrin ışıklara bürünmesini izleyerek harika vakit geçirdik. Demek ki çocuk olunca, yeşil alan şart! Çocuklar da çok mutluydu. MoMa da olmazsa olmazlar arasında... Bu çocuklar ve büyükleri ortak noktada toplayan bir aktivite. Göremediğimiz yerleri arabayla gezmek de bir seçenek. Mesela biz Harlem'i böyle gezdik. Ardından direksiyonu Chelsea'ye kırdık. İşte hayallerimin New York'u karşımda. Kafelerden restoranlardan taşan New York'lular, iş çıkışı keyif yapıyor... New York'un son dönem cazibe merkezi olan Chelsea'den içimiz burularak geçtikten sonra, "Bir dahaki sefere çocuksuz Chelsea'ye gelelim" hayalleri kurarak ayrıldık. Siz biraz takılın isterseniz...