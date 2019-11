Umut, Naim’den bize bizden gençlere geçiyor

Dijital Sanatlar Yapım Evi'nin bahçesi kalabalık. Milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'nun hasret ve vuslatla geçen kısacık hayatını konu alan Naim filminin 22 Kasım'da gösterime girecek olmasından dolayı herkes heyecanlı. Rapçi Eypio'nun film için yaptığı şarkı ise herkesin dilinde. Biz de usta oyuncu Renan Bilek'in parçayı mırıldanmasına tanık oluyoruz. "Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime..." Çekimler sırasında sette de şarkı hayli popülermiş... Bir süre sonra filmde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran genç oyuncu Hayat Van Eck katılıyor aramıza. O da şarkıya bayılıyor ama sözlerini ezbere bilmediğini itiraf ediyor. Eypio söze giriyor: "Ben de hepsini hatırlamakta güçlük çekiyorum." İşte böyle cıvıl cıvıl bir ortamda Eypio ile sohbetimize başlıyoruz.

- Film müziği yapmayı seviyor musunuz?

- Film müziğini iyi yaptığımı düşünüyorum. İyi bir kompozisyoncuyum. Benden bir parça katmaktan çok filmin içinden bir parça çıkarıyorum. Kalemim de iyidir. Bu da rapçi olmanın bir sonucu. Bir yetenek elbette oluyor ama bunun yanında çok da çalışıyoruz. Bir popçunun yazdığı sözlerin 10 katı fazlasını yazıyoruz.



- Size Naim filmi için şarkı yapma teklifi nasıl geldi?

- Sekiz ay kadar önce Bilecik konseri sonrası, dönüş yolundayken filmin yapımcısı Mustafa Uslu aradı. Teklifi duyunca sevindim çünkü Naim Süleymanoğlu bizim dönemimizin kahramanı. Çocukluk yıllarımda katıldığı müsabakaları izlediğimi anımsıyorum. Bir de benim Bulgar Türkleri ile çok ahbaplığım vardır. Hollanda'da yaşadığım dönemde birlikte çalıştığım arkadaşlarım oldu. Hatta Eindhoven yakınlarında MQ Döner vardı, sahibi Güncan Abi, Kırcaaliliydi. Nişanlısı için benden bir şarkı yapmamı istemişti. Şimdi evliler ve üç çocukları var. Hâlâ gittiğimde mutlaka uğrarım.

- Mustafa Uslu'ya "Neden beni seçtiniz?" diye sordunuz mu?

- Sormadım ama konuştukça anladım. Benim daha önce bir TV dizisi için yaptığım Gömün Beni Çukura adlı parçanın diziyi nereye taşıdığını bir yapımcı gözüyle anlattı.

- Şarkıyı yazmadan önce nasıl bir ön hazırlık yaptınız?

- Mustafa Abi filmle ilgili başta çok bir şey söylemedi. Sadece bir bilgi notu gönderdi. Ben de zaten çalışacağım projeyle ilgili çok da detay bilmek istemem. Duyguyu anlatmak benim için yeterlidir. Ön hazırlık sırasında daha çok Naim'in katıldığı müsabakaların kayıtlarını izledim. Bitirdiğimde şarkıdaki özellikle "Bir derdin varsa söyle, Naim gelir kaldırır" cümlesi çok sevildi. Bu arada şarkının düzenlemesini de Kezzo yaptı. O da Kırcaalili. Hatta babası şarkıyı ilk dinlediğinde ağlamış.

- Naim Süleymanoğlu'nun hangi yönleri sizi etkiledi?

- Naim'in başarısı, futbol gibi alanlarda iyi haberlere hasret kaldığımız bir dönemde geldi. Herkesin sevdiği bir karakterdi. Bu arada ben de onun gibi bir göçmenim. Konya'da doğmuşum ama ailem 1980'de Afganistan'dan gelmiş. Nerede olursan ol göçmen olma duygusunu hayat sana bir şekilde yaşatıyor. O duygu hayatın boyunca peşini bırakmıyor.

- Nedir o göçmen olma duygusu? - Çok güzel bir duygu değil tabii ki. Dışlanmışlık en başta geliyor...

TÜRKİYE BİZİM VATANIMIZ

- Naim Süleymanoğlu, Türkiye'yi çok seven bir sporcu. Siz de şarkıda "Türkiyem hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır" diyerek bu yönüne vurgu yapıyorsunuz. Vatan insanın doğduğu yer mi, doyduğu yer mi, yoksa huzuru bulduğu yer mi?

- Hepsi aslında. Afganistan'da da bulundum. Bir aylığına gittim, sekiz ay kaldım. Pasaportumu kaybettim, yenilenmesi uzun sürdü. Babamın işleri vardı, uzadı, ona yardım ettim... Ama Türkiye farklı. Burası bizim vatanımız. Çocuklar için Hollanda'ya gitmeyi düşünüyorum bazen ama orada müthiş bir ırkçılık var. İlk gittiğim dönemlerde bu kadar değildi ama son yıllarda çok arttı. Hatta bütün Avrupa'da arttı. Onlardan olmadığını sürekli hissettiriyorlar. Bunu da çok bariz bir şekilde yapıyorlar. Orada rahat bir şekilde yaşayamayacağını biliyorsun. Türkiye benim için değerli.

- Biz Naim'i Cep Herkülü olarak biliriz. Şarkıda bu lakabı kullanmamanız dikkatimi çekti. Bir nedeni var mı?

- Onu yücelten sözleri kullanmayı tercih ettim. Cep Herkülü yanlış bir tanım değil elbette ama ben onu daha büyük, her şeyi halleden, kaldıran bir kahraman olarak tasvir ettim.

- Karşımızda başarılı bir sporcu var. Siz de başarılı bir rapçisiniz. Peki başarı sizin için ne anlam ifade ediyor?

- Özellikle gençlere 'onların da yapabileceğine' ilişkin umut vermek önemli. Umut insanı ayakta tutuyor. Naim'den bize, bizden de başkalarına geçen bir duygu... Umudun böyle bir etkisi, bir bulaşıcılığı olduğuna inanıyorum. Zeytinburnu'ndan çıkan Afgan göçmeni bir çocuğun Türkiye'de en çok dinlenen isim olması, ödüller alması "Herkes için bir umut vardır" anlamına da geliyor.

- Başarının kıymetini biliyor musunuz?

- Bazen biliyorum bazen bilemiyorum. Şöhrete alışmak zaman alıyor. Ben hiçbir zaman daha çoğunu isteyen bir adam olmadım. Ama bir sendeleme dönemi geçirdim. Herkesle fotoğraf çektiriyorsun, her yerdesin... Aileyi de etkiliyor elbette. Annem hâlâ "Düzgün bir işe girsen" demeyi sürdürüyor. Ama şimdi mutluyuz. Eşim de öyle. Çünkü bugünler için çok uğraştık.

- Kızlarınız şarkılarınızı dinliyor mu?

- Çok dinlemiyorlar. Onlar yerli, yabancı popüler şarkıları seviyor, onlarla dans ediyorlar. Ben de evde kendi şarkımın çalınmasından hoşlanmıyorum.

Türk usulü çalışıyorum Çalışma rutininiz var mı?

- Türk usulü çalışıyorum, son dakikaya bırakıyorum işi. Mesela yeni albüm için iki şarkı yapmam lazım, teslim etmek için bir hafta sürem var ve ortada daha bir şey yok. Şansa, son dakikaya bıraktıklarım da çok güzel oluyor. Rutinin işi ruhsuzlaştıracağını düşünüyorum. Okulu da bu yüzden sevmezdim. Her sabah kalk, git...

- Kelimelerle olan ilişkinizin kaynağı nedir?

- Bugüne kadar çok yer gezdim. 40'a yakındır sayısı. 18 yaşında evden çıktım Hollanda'ya gittim. O sırada Avrupa'yı ve Balkanlar'ı gezdim. Gittiğim şehirlerde meydanda bir yere oturup etrafı izlerim. Meraklıyımdır, sorar öğrenirim. Yazmakta da bu merak etkili oluyor sanırım. Bu arada Hollanda'dayken araba ve halı yıkıyordum. Eski el halısı tamir etmeyi bile öğrenmiştim.

- Yeni albümde işbirlikleri var mı?

- Albümü yılbaşından önce çıkarmayı planlıyoruz. Reynmen ile belki bir parçamız olacak. Anıl Piyancı ile de bir parça yapacağız.



PARA RAP'İ BOZMAZ, KİŞİLERİ BOZAR

Karşımızda hızlı büyüyen bir rap piyasası var. Bir rapçinin gözünden nasıl görünüyor?

- Günah Benim gibi şarkılar sonrasında yapımcılar yatırım yapmaya başladı. Sosyal medyanın güçlenmesiyle beraber yeraltı kültürü de güçlendi. Popun kalitesizleşmesi ve kendini tekrar etmesi de bu süreci hızlandırdı. Rap de bir gün kendini tekrar etmeye başlarsa ki, bir tık olmaya başladı, o da aynı süreci yaşar.

- Para rap'i bozar mı?

- Rap'i bozmaz, kişileri bozar. Genç rapçiler var, birden böyle para pul gelince aklını kaçırıyor. Bu da normal. Çoğu yıllarca çok az paralara konserlere çıkıp bugünlerin hayalini kurdu.

- Söz yazarken kırmızı çizgileriniz var mı? - İnsanları rencide edecek, üzecek sözler yazmam. Ana-bacı muhabbeti asla yapmam. Dini konulara girmem. Akılda kalıcı ve etkileyici cümleler kurmak benim derdim. Zaten bir rapçinin de iyi ya da kaliteli o-l duğu oradan anlaşılır.