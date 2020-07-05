Açlık diyetleri başlasın

Bir önceki buluşmanızda sadece kahve içen, şimdi ise tabağındaki her şeyi silip süpüren arkadaşınızın beslenme şekli kafanızı karıştırdıysa kulübe hoş geldiniz. Uzun zamandır bilinmesine rağmen son günlerde yeniden popüler olan açlık diyeti (Intermittent Fasting) yöntemi uzmanlara göre sadece kolay kilo vermeyi sağlamıyor. Kanser, diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor. Bu diyeti yapanlar daha dinç olduklarını, uyku problemlerinin azaldığını ve zihinsel aktivitelerinin arttığını da söylüyor. Açlık diyeti, 2014 yılında TEDx Konuşmaları'nda yer almasıyla dikkati çekti. John Hopkins Üniversitesi'nden nörolog Mark Mattson, "Oruç beyin gücünü nasıl destekliyor?" başlıklı sunumda 16:8 yöntemini anlattı. Günün 16 saati aç kalmaya dayalı bu yöntemde bütün öğünler sekiz saat içinde tüketiliyor. Mattson sunumunda beş gün aç kalma (günde sadece 500 kalori alma) ve iki gün normal beslenmeye yönelik yöntemden de bahsetti ve "Evet, farklı yaklaşımlar söz konusu ama şu bir gerçek ki bu yöntemlerin hepsi günde üç öğün yemek yiyip, aralarda da atıştırmaktan daha iyi" dedi. Uluslararası Gıda Enformasyonu Konseyi Kurumu yaptığı araştırma sonrasında açlık diyetinin 2018 yılının en popüler diyeti olduğunu açıkladı.