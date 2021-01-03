Şöyle bir havalanıp döneceğiz

Yeni bir yıla girdik, ama hâlâ belirsizlik içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Ama pandemi gölgesinde geçen aylar bize çok şey öğretti. Doğaya saygı duymayı, kendimize zaman ayırmayı... Bu yıl hayatın her alanında öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Peki bu değişim seyahat alışkanlıklarımıza nasıl yansıyacak? İşte 2021'in öne çıkan seyahat trendleri...

Ofis dışında işinin başında





Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma sistemine iyice alıştık. Birçoğumuz artık ofis dışındayız. Peki nerede miyiz? Seçenekler çok. Ne de olsa artık birer dijital göçebeyiz. Yanımızda laptop'ımız olduğu sürece Bodrum'da deniz kıyısında da çalışabiliriz, Kaz Dağları'nda izole bir kulübede de. Hatta Tulum, Bermuda, Barbados gibi egzotik alternatifler de var. Buralardaki kamplar çeşitli meslek gruplarından profesyonellere konforlu bir çalışma ortamı sunmanın yanı sıra beş yıldızlı tatil yapma imkanı da sağlıyor.

Mini kulüp değil mini okul



Aileler ofis dışında çalışmaya alıştı, çocuklar da uzaktan eğitime. Ama anne ve babaların "Çocuğum yeterli eğitimi alıyor mu?" endişesi büyük. Takviye için özel öğretmen tutanların sayısı giderek çoğalıyor. Bu konunun seyahatle ne ilgisi var diye merak ediyorsanız hemen anlatalım. İspanya'nın Marbella şehrindeki bir tatil köyünün çalışan kadrosunda sertifikalı, özel öğretmenler bulunuyor. Aileler tatil yaparken çocuklar da günün bir bölümünde mini okula gidip takviye dersler görüyor. Orta Amerika'daki Belize ve Guatemala'da yer alan bir başka tesis ise çocukların eğitimine katkı için günde üç-dört saat süren aktiviteler hazırlamış. Ağaç dikimi, kuş sayımı ve ahşap oymacılığı bu aktiviteler arasında yer alıyor.

Dört tekerlek üzerinde ev konforu



Seyahat yasakları nedeniyle iç turizmde hareketlilik arttı. Arabasına atlayan yollara düşüyor, ülkesinin saklı hazinelerini keşfediyor. Uzun yol tutkunları ise kilometreleri kat ederken daha güvenli ve konforlu bir yolculuk hayal ediyor. Aslında hayal demek yanlış olur. Birçok şirket bu alanda çalışmalara başladı bile. Hatta dört tekerlek üzerinde ev konforunda. üstelik ofis ihtiyacını da karşılayan araçlar piyasaya çıktı. Bu araçlarda yemek yapabiliyor, uyuyabiliyor ve duş alabiliyorsunuz. Araçlarda Wi-Fi ve kahve makinesi de bulunuyor.

Önce test sonra seyahat

Geçen yaz seyahat ederken hayli zorlandık. Tatil planları yapıldı, otel rezervasyonları gerçekleştirildi, uçak biletleri alındı, sonra bir baktık ülkelere girişte ve eve dönüşte karantina uygulaması var. Kimi bir hafta süren kimi de 15 gün... Bu yıl bu kargaşanın önüne geçmek için uçuş öncesi ve varışta Covid-19 testleri yaygınlaşacak. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda sonucu bir saat içinde belli olan testlerin satışı başladı bile. İtalya'daki Rocco Forte Hotels ise misafirlerine evde kolaylıkla uygulayabilecekleri test kiti gönderiyor. Sonucu negatif çıkan misafirler, kendilerine 72 saat süreyle seyahat edebilme imkanı veren sağlık sertifikası alabiliyor. İlerleyen dönemlerde uluslararası seferlerde yolcuların Covid-19'a karşı aşı yaptırmış olmaları şartı aranması bekleniyor.



Başka neler olacak?



Bu yıl gemi turları yerine daha küçük gruplarla gerçekleşen nehir turları ve tren yolculukları öne çıkacak.

Günlerce evlerde kapalı kaldık. Yürümeyi özledik. Bu özlemi gidermek isteyenler aileleri ve arkadaşlarıyla en keyifli yürüyüş rotalarını keşfedecek.

Kalabalık tatilde kaçınanlar turistik tesisleri sezon dışında ziyaret edecek.

Maldivler ve Seyşeller'de tam izolasyon sağlayan adalar herkesin hayalini süslüyecek. Tabii ki fiyatlar dudak uçuklatan cinsten. Seyşeller'deki bir adada, en fazla 20 kişinin kalabileceği bir tesiste bir hafta konaklamanın bedeli 300 bin doları buluyor.