Hızlı veri iletimi için tek kablo yeterli

Şu anda evde harici monitör ve cihaz kullanmak neredeyse kaçınılmaz. Evler ofis haline gelince evle işi ayıracak veri transferi kablosu da önem taşıyor. Mcdodo Thunderbolt 3 veri kablosu, Intel'in bugüne kadarki en hızlı veri transferini mümkün kılıyor. 40Gbps aktarım hızıyla, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunan kablo, 100W'a kadar güç transferine de izin veriyor. Yani her iki işi tek kabloda hallediyor. Veri aktarımı, görüntü aktarımı ve güç aktarımı konusunda neredeyse devrim yaratan Thunderbolt teknolojisi, pek çok imkanı aynı anda sunuyor. Kullanıcılarına 4K ekran desteği veren Mcdodo Thunderbolt 3 kablo, iki adet 4K 60Hz monitör veya TV'yi tek bir kabloyla kullanma imkanı sağlıyor. DisplayPort 1.2 tabanlı 2 akış desteğine ve 8 kanala sahip olan Thunderbolt 3, bünyesinde diğer kablolara kıyasla iki kat daha fazla video bant genişliği taşıyabiliyor. Apple tarafından da pek çok üründe aktif olarak kullanılan Thunderbolt, benzer bir teknoloji olan USB sistemine göre çok daha hızlı ve güvenli bir aktarım sağlıyor. Thunderbolt 3 destekli bilgisayar portları, 40Gbps veri aktarım hızıyla bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunuyor. Öyle ki, 4K bir filmi Thunderbolt 3 teknolojisi ile 30 saniye içerisinde transfer edebiliyorsunuz. Güç aktarımı da Thunderbolt 3 ile birlikte artan özelliklerden biri. Thunderbolt 3, 100W'a kadar güç transferine izin veriyor. Bu da, dizüstü bilgisayarları daha hızlı şarj etmek anlamına geliyor. Ayrıca dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda bulunan Thunderbolt 3 portları ile şarj edilen cihazlara 15W güç aktarılabiliyor. Çift korumalı ve kusursuz bir parazit önleme özelliğine sahip olan Mcdodo Thunderbolt 3 kablo, sadece sunduğu hız ve mükemmel teknolojiyle değil, tasarımıyla da fark yaratıyor. Mcdodo'nun estetik ve dayanıklı kablo tasarımının kullanıldığı Mcdodo Thunderbolt 3, 0.8m uzunluğuyla da benzerlerinden ayrılıyor.