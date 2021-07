Amazon’un CEO’luğundan ayrılan Jeff Bezos gece 8 saat uyuyor süte bayılıyor

Kendisini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon'un CEO'luğundan ayrılan Jeff Bezos 'un kişisel serveti bu hafta 211 milyar dolar ak ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Evinin garajında kurduğu Amazon'daki 27 yıllık görevi süresince hep göz önündeydi. Sadece başarıları değil, sıra dışı alışkanlıkları ile de konuşuldu. 20 Temmuz'da uzaya çıkmaya hazırlanan Bezos'un hayatından ilginç ayrıntıları derledik.12 Ocak 1964'te New MexicoAlbuquerque'de doğan Bezos, annesi ve üvey babası tarafından yetiştirildi. Dört yaşındayken üvey babasının soyadını taşımaya başladı. Ailesini terk eden biyolojik babası Ted Jorgenson ise bir dönem sirklerde tek tekerlekli bisikletiyle performans sergilemiş. Daha sonra da bir bisikletçi dükkanı açmış. Jorgenson'un 2012'ye kadar oğlunun kim olduğuna dair bir fikri yokmuş. Bezos'la ilgili kitap yazan Brad Stone kendisini bulmuş ve ona Amazon'un kurucusunun oğlu olduğunu söylemiş.1986'da Princeton Üniversitesi'nden mezun olduktan sekiz yıl sonra New York City'den Seattle'a yaptığı yolculuk sırasında bir iş planı çıkardı ve evinin garajında Amazon'u kurdu. 15 Mayıs'ta Amazon halka açıldı. Bir yıl sonra online olarak müzik ve video satışına başladı. Ertesi yıl ev eşyası, video oyunları, yazılım ve hediyelik eşyalar da siteye eklendi.deyerek Kaliforniya'da bugüne kadar satılan en pahalı malikanenin sahibi oldu. Los Angeles'taki 1263 metrekarelik malikane dokuz dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor. İki misafir evi, havuzu ve dokuz delikli golf sahasına sahip. Bölgede bu büyüklükteki bir araziyi tek parça olarak bulmak artık imkansız.2002-2005 yılları arasında Bezos'un asistanlığını yapan Ann Hiatt, kendisiyle yapılan röportajda işadamının Amazon'un eski binasında asansör kullanmadığını ve 14 katı yürüyerek çıktığını anlattı. Hiatt, eski patronunun yavru köpekler gibi hiç yorulmadığını, 14 katı çıktıktan sonra bile bir damla terlemediğini de belirtti.2018'de Kaşifler Kulübü'nün New York'ta her yıl yapılan geleneksel yemeğinde fırınlanmış iguana yedi. Menüde ayrıca tarantula, piton yılanı ve hamam böceği de vardı. Etkinlikte Bezos'a Buzz Aldrin Uzay Keşif Ödülü verildi.2000'de uzay mekiği şirketi Blue Origin'i gizlice kurdu. Amacı en büyük hayali olan uzay yolculuğunu herkes için ulaşılabilir hale getirmekti. Şirketi 2013 yılına kadar saklamayı başardı. O yıl bir gazeteci sırrı ortaya çıkardı.Bezos'un 125 metrelik süperyatının fiyatı 500 milyon dolar. Süperyatın üzerinde helikopter pisti olan bir de eşlikçi yatı bulunuyor."Sütü o kadar çok seviyorum ki doğduğum günden beri içiyorum" diyen Bezos'un, son dönemde yaptığı yatırımlar arasında bitkisel bazlı süt de bulunuyor. NotMilk, lahana suyu, hindiba kökü lifi, ananas ve nohut proteinden oluşuyor. İddialara göre tadı inek sütünü andırıyor.İki pizza kuralı çok ünlü. Bezos, iki pizzanın yetmeyeceği sayıda kişinin katıldığı toplantıları verimsiz kabul ediyor. Kalabalık toplantıların yaratıcılığı öldürdüğünü savunuyor. Kısacası toplantı insanı değil. Hatta Amazon yatırımcılarına ayırdığı zaman yılda sadece altı saatti.Sekiz saat uyku ona yetiyor. Her sabah alarma ihtiyaç duymadan erkenden uyanıyor. Güne sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlıyor.Akşam yemeğinden sonra uyguladığı tek bir ritüel var. O da bulaşıkları yıkamak. "Yaptığım en seksi şey olduğuna kendimi ikna etmiş durumdayım" diyor.