50’yi aşmış güzeller stilleriyle büyülüyor

Yaz geldi ve sayfalar son dönem trendlerini üzerlerinde taşıyan isimlerin fotoğraflarıyla dolup taşıyor. Ancak trend diye giyilen elbiselere, yapılan kombinlere ve vücut hatlarıyla uyumsuz kıyafetlere bakınca insanın daha elegan siluetlerin özlemini çekmemesi imkansız. Yazla beraber renkli ancak şıklıktan, zarafetten uzak fotoğraflar her yanımızı sarmışken Cannes Film Festivalle'nin kırmızı halı merasiminde çekilen fotoğraflar imdadımıza yetişti. İşin dikkat çekici tarafı özellikle 50'li yaşlarını geride bırakmış olan yıldızların şıklıklarıyla ve iddialı stilleriyle herkesi kendilerine hayran bırakmış olmaları... İşte stilleriyle kırmızı halıyı olduğu kadar bizleri de kendilerine hayran bırakan yıldızlar.



HATLARINI İYİ TANIYOR



Fransa'nın eski first lady'si, bir dönem podyumların en iddialı mankeni, moda dergilerinin ve reklam çekimlerinin aranılan ismi ve tabii ki müzik kariyeriyle her zaman kendisinden söz ettirmeyi başaran ismi... 53 yaşındaki Carla Bruni'nin kusursuz fiziğiyle taşıdığı Celine gri elbisesine de zarafetine de doğallığına da insan hayran kalıyor. Bruni'nin sırrı vücuduna iyi bakması ve hatlarını iyi tanıması.





TAŞLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ

58 yaşındaki Jodie Foster, kırmızı halının en zarif isimlerinden biri... Givenchy tuvaletiyle Foster'ın duruşundan etkilenmemek imkansız. Yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık çalışmalarını sürdüren Foster saçından, makyajına nasıl hoş bir havada görünüyor. Vücudu saran ve taşlarla zenginleştirilmiş tasarımlar onun sırrı.





DEKOLTE VE AKSESUVAR ŞIKLIĞI

Dolce&Gabbana tuvaleti içindeki 75 yaşındaki Helen Mirren, ilerleyen yaşlarda da kadınların nasıl zarif ve kadınsı görünebileceklerine iyi bir örnek. Yaşına göre giyinen, sezon trendlerini takip eden ancak bunları yaparken stilinden de ödün vermeyen Mirren, hafif bir makyaj ve iddialı mücevherlerle nasıl da hoş görünüyor. Gösterişli aksesuvarlar, yerinde dekolte ve doğru noktaların şıklıkla kamufle edilmesi onun en önemli stil sırlarından biri.





MASKÜLEN VE İDDİALI

74 yaşındaki İngiliz oyuncu Jane Birkin, kırmızı halıda maskülen bir şıklığı tercih etse de her zaman duru duruşu ve abartıdan uzak ancak uyumlu kombinleriyle davetlerin dikkat çeken isimlerinden. Kızı Charlotte Gainsbourg ile beraber poz veren Birkin, her dönemin en çok satan çantası olan Hermes Birkin'in isim annesi ve ilham kaynağı olarak her yaştan kadının stil konusunda pusulası olacak hoş tercihlere sahip.





STİLİNDEN ÖDÜN VERMİYOR

60 yaşındaki Tilda Swinton'ın tarzı belki herkes tarafından beğenilmeyebilir. Maskülen, çok keskin hatlı kıyafetleri herkese yakışmayabilir. Ancak Swinton sahip olduğu stili girdiği her ortama uydurabilmesiyle tam bir moda ikonu. Fransız tasarımcı Haider Ackermann'a ait kıyafeti içinde Swinton herkese stil dersi veriyor adeta.





MAKYAJA VE SAÇLARA ÖZEN

63 yaşındaki Andie McDowell, Prada tuvaletiyle birçok kadını güzelliği ve şıklığıyla büyülemiştir. Mc- Dowell'ın en büyük sırrı ise makyajına özen göstermesi, saçlarının her zaman iddialı ve bakımlı oluşu.