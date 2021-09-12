Orkestrayı karşında hissedeceksin

Yeni Sennheiser CX True Wireless, her koşulda kusursuz bir ses performansı sunuyor. Bambaşka bir ses deneyimini müzik tutkunlarıyla buluşturmayı sürdüren Sennheiser, üstün performanslı ses deneyimi sunmaya devam ediyor. Türk Telekom
mağazalarında da satışa sunulacak CX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, kristal netlikteki ses kalitesi, ergonomik tasarımı ve 27 saate varan batarya süresiyle evde ve yolda kusursuz bir ses performansı sunuyor. Kaliteli ses dendiğinde akla gelen markaların başında yer alan Sennheiser, ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor. Ses teknolojileri dünyasının önde gelen inovatif markası, derin bass tepkimesine sahip ses karakteriyle öne çıkan CX True Wireless ile mekan fark etmeksizin konforlu, ergonomik bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Hem müziğin hem de çağrıların kolayca kontrol edilebilmesini sağlayan yapısıyla kusursuz bir ses deneyimi sunan CX True Wireless, yeni TrueResponse dinamik sürücüleriyle kristal netliğinde bir ses sunarken, Bass Boost
ve dahili ekolayzır özelliğini destekleyen Smart Control
uygulaması ile de müzik tutkunlarının eşsiz dünyasına adım atmasını sağlıyor. CX True Wireless, sadece müziğe ve görüşmeye odaklanılmasını sağlayan pasif gürültü engelleme özelliği, kişiselleştirilebilir dokunmatik tuş kontrolü, kesintisiz müzik sağlayan güçlü bataryasıyla öne çıkıyor. Dokuz saate kadar kulaklıklarda, 18 saate kadar da taşıma kutusunda toplam 27 saat batarya süresi sunan kulaklık, müzik tutkunlarını uzun yolculuklarda yarı yolda bırakmıyor. IPX4 sertifikasıyla, yağmurda bile kusursuz ses deneyiminden ödün vermeyen performansıyla dikkat çeken CX True Wireless, tek tuşla Siri ve Google Assistant
'ı aktif hale getirip telefon kontrolünün sesle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Dört farklı boydaki kulak uçları ile konforu en üst seviyeye çıkaran kulaklık, günlük aktiviteye uygun bir kullanım sunuyor.