Bu dünyadan Alaeddin Yavaşça geçti

Yavaşça, "Soyadı gibi o bir kaynaktır" dediği Sadettin Kaynak'ın hep yanındaydı.

Yavaşça'yla 60 yılıı deviren Ayten Hanım, eşini hastalığında, sağlığında hiç yalnız bırakmadı.

"Mesleği gereği bir hekimin mutlaka yan dalı olmalı" diyen Yavaşça, musikide çığır açtı.

Yavaşça, 2015'te vefat eden Müzeyyen Senar ile...