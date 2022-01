Bu kış uzun saçlar moda!

Son dönemde podyumda görülen güzellik trendleri ışık hızında hayata uyarlanıyor biliyorsunuz. Bunlardan biri de Versace , Fendi, Fenty gibi markaların 2022 İlkbahar/Yaz defilelerinde gördüğümüz çok upuzun saçlar oldu. Versace defilesine konuk olan Dua Lipa, Gigi Hadid ve Rihanna gibi isimlerin yanı sıra birçok model moda haftalarında bellerine kadar inen saçlarla görüldü. Eğer siz de bu trendi yakalamak isterseniz size birkaç önerim var. Bu hafta kısa süre önce bu trendi saçlarına uyguladığımız oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile saçları ve güzellik ritüelleri üzerine kısa bir söyleşi yaptık.- Evet hatırlıyorum. Ordu'da çekmiş olduğumuz dizi bitince İstanbul'a geldiğim ilk hafta araştırmalara başladım, çünkü burada saçlarımı güvenilir bir kuaföre emanet etmem gerekiyordu. Sen de biliyorsun ki farklı projeler nedeniyle saçlarımızda radikal değişiklikler yapmamız gerekebiliyor ve saçlarımız çok yıpranabiliyor. Bu nedenle güvenebileceğim bir adrese ihtiyacım vardı ve seni buldum...- Öncelikle saçlarımın temiz olmasına dikkat ediyorum. Ayrıca her duş öncesi saç diplerine ve uçlarına maskeler uyguluyorum. Saçlarımı duş esnasında kremliyorum ve sonrasında Argan yağları ve spreyleri ile daha nemli ve parlak olmasını sağlıyorum. Ayda iki veya üç kere Garage Hair Repair'e gelip sakinleştirici bakım yaptırıyorum. Evet biraz uğraştırıcı tüm bunlar. Ama saçlarımın sağlıklı olmaları için tüm bu detaylar önemli. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Saçlar kadın güzeliği için önemli bir detay.- Sevmediğim özelliği uçları çok kuru bu yüzden çok iyi nemlendirmek zorundayım. Sevdiğim yönü ise az önce bahsettiğim gibi güçlü bir saç yapısına sahibim. Saçlarım yıpransa bile gerekli bakımlar yapıldığında hemen toparlanıyor ve kendine geliyor.- Aslına bakarsanız sıkı takip ettiğim isim pek yok. Ama ara ara manken Hailey Bieber neler kullanmış saçına veya cildine diye bakıyorum. Onun kullandığı ürünleri inceliyorum.- Sanırım saçlarımı bir proje için kızıla boyattığım gündü işlem çok uzun sürmüştü ekip yurt dışından gelmişti. İki gün boyunca saçlarıma çeşitli işlemler yapılmıştı. İşlemlerin sonucunu çok uzun süre beklediğim için "best" diyebilirim.- Ben günlük yaşantımda çok sık tarz değiştiririm. Yeni şeyler denemeyi seviyorum ve bunu da tarzıma yansıtıyorum. Verebileceğim tek tavsiye kendilerini nasıl güzel ve iyi hissediyorlarsa öyle giyinmeleri olabilir. Özgüven bence çok önemli. Özgüvenli bir kadın çuval giyse bile onu da güzel taşır.2022 yılının başlaması ile beraber, aslına bakarsanız her yıl olduğu gibi, en çok trendler üzerine sorular alıyorum. Artık trend geçişleri eski yıllar kadar keskin değil. Genel olarak doğallığın hakim olduğunu görsek de moda çekimlerinde, defilelerde ve sosyal medyada öne çıkan birkaç sezon trendinden kısa kısa bahsetmek istiyorum.Saçlarınızı sağlıkla uzatmak için her zaman söylediğim gibi asıl yapmanız gereken uç kısımlara çok iyi bakmak. Çünkü saçlarımız hepimiz için köklerden aynı oranda uzasa da (ayda 1-1.5 cm civarında) uçlarımız sağlıksızsa kopmalar ve kırılmalar yüzünden bu uzamayı fark edemeyiz, eşitsiz ve cılızlaşmış saç uçları olur.Bu nedenle saçlarınızın uç kısımlarına düzenli olarak yoğun bakım maskeleri uygulamanızı öneririm. Tabii bir de banyo sonrası saç uçlarını kırmadan taramak adına saçınızı derinlemesine nemlendiren ve uzun süre yumuşatan kalıcı saç kremlerini kullanabilirsiniz.Pandemi dönemi yaşadığımız #selfcare ve içimize dönme akımının bir yansıması olarak artık kendi saç rengimizi korumak ve onun üzerine ona yakın bir renk paletinde kalarak neredeyse "tonsurton" ışık oyunları katmak oldukça revaçta.Son dönemde Hollywood'da ve ünlü modellerde de bu trendin yansımalarını görebiliyoruz. İlk aklıma gelen isim Justin Bieber'la harika bir çift olan Hailey Bieber.Uzun süredir açık sarı tonlarda kullandığı saçlarını doğal küllü kumrala döndürdü. Ama yine aralarda highlightlar ve ustaca düşünülmüş geçişler görebiliyoruz.Biliyorum bunu bir kuaförden zor duyabilirsiniz ama ben uzun yıllardır güzellikte doğallığı savunan bir kuaför olarak tekrar diyorum ki; hepimizin doğallığımızı kaybetmeden de en iyi versiyonumuza ulaşabiliriz.Son yıllarda en çok konuşulan ve her sektörde öneminin altı çizilen sürdürülebilirlik kavramı; güzellik endüstrisinin de önemli ana maddelerinden tabii ki. Markalar; çevre, insan ve hayvana saygılı, doğal, etik değerlere bağlı üretim yapma peşinde. Geçtiğimiz yıl sosyal medyada konuşulanlar hakkında yapılan bir araştırmaya göre; güzellik sektörü gibi çok ambalaj kullanılan alanlarda tüketicinin en çok dikkat ettiği konulardan birinin az materyal kullanımı ve geri dönüştürülmüş ambalaj tercihi olduğu ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler özellikle sosyal medya üzerinden kullandıkları markaları ambalaj atıkları konusunda uyarıyor. Biz de Garage Organics markamızı kurduğumuz andan itibaren en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri sadece güzel görünecek diyerek gereksiz kutu ya da paketleme yapmamak oldu.