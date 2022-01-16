Futboldan müziğe Narin bir geçiş

"Dijital ünlüler ve gerçek ünlüler diye ayrıldı sektör" böyle diyor genç müzisyen Ragıb Narin
... Dijital ünlüler, YouTube
'da ün kazanan, orada varolmaya çalışan, izlenme oranıyla kendini ünlü sayanların dünyası. Sokaktaki insanın tanımadığı ama bilgisiyar kuşağının hakim olduğu isimler. Hatay
'da yaşayan, orada ticaretle uğraşan, eski futblcu, yeni müzisyen Ragıb Narin; dijital ünlüler dünyasından, gerçek ünlüler dünyasına transfer olan bir isim... Vur Beni isimli şarkısı milyon izlenmeye ulaştı, şimdi sahne onu bekliyor... İşte Ragıp Narin'in ilginç hikayesi:
- Hataylısınız... Hatay çeşitlilik demektir... Öyle mi sizin hayatınızda da?
- Farklı kültürlerde büyüyen biriyim, anne tarafım Arap baba tarafım Türk. Hataylı olmak birçok farklı kültürü yaşamak anlamına geliyor zaten. Babam ticaretle uğraşıyor, dedem Hatay'ın yurtdışına ilk ticaret yapan isimlerinden biri. Ticari geçmişi olan bir aileyiz, dedem, babam şimdi de farklı sektörlerde yer alsak da biz ticaretle ilgiyiyiz.
- Futbolla başlıyor her şey galiba...
- Köyümüzün bir özelliği bu... Köyden futbolla ilgili isimler çıktı epey. Mersin İdmanyurdu'nda güzel bir futbol karyerim vardı. Hatayspor'da profesyonel olmuştum. Futboldaki iddiam büyüktü... O yüzden bir karar vermem gerekiyordu. Müzik tutkum da ağır basıyordu. Zaten futbolu müzik için bir geçiş gibi görüyordum. Ben futbolla bir üne kavuşurum müziğe geçiş yaparım diyordum. Futbolu basamak olarak kullanacaktm.
- 2013'te kimse YouTube bilmezken bir klibini yüklemişsin oraya...
- Bir arkadaşımın stüdyosunda kayıt alarak bir parçamı seslendirdim, çiftliğimizde de klip çektim. YouTube'a attım bu videoyu. O yıllarda müthiş bir izlenme oranına kavuştu bu klip. O yıllarda sokağa çıktığımda videomdan dolayı şöhrettim. İnsanlar beni futboldan dolayı değil, o videodan dolayı tanıyordu. Bu müzik yapabileceğim konusunda bir özgüven verdi bana... Takım arkadaşım Seyhan müziğin sahibinin oğlu Utku Samet Seyhan'dı. Geçiş zor olmadı yani...
VAZGEÇMEK ÜZEREYDİM
- Hataylı bir genç, arkadaşlar arasında gitar çalarken ünlü oluyor... Nasıl oluyor bu?
- Kendi kendime müzik
yapıyorum, sosyal medyaya
yüklüyorum, küçük bir kitlem
var ama boşa kürek çeker gibiydim...
Instagram'da mavi
tık almaya çalışıyordum o
zamanlar. Haber çıkması için
gazetede biriyle çalışmaya
başladım. Ama haber falan
çıkmadı, bir nevi dolandırıldım.
Vazgeçmek üzereydim.
Yerel medyadan bir arkadaş
futboldan müziğe geçişimi haber
yapmak istiyordu, o röportajı
yaptım. Hayatımı, futbolu,
müziği her şeyi anlattım.
Passion Turca'dan Sinan
bey, bu röportaja denk geliyor.
Arapça ve İspanyolca
bilmem etkilemiş onları.
- Umre'ye de gitmişsiniz... İnançlı biri misiniz?
- Evet inançlıyım. Dünyayı
ve farklı inançları görünce
daha da farklı bakıyorum
inanç konusuna. İki defa gittm
Kabe'ye, Umre de yaptım.
Çok farklı bir duygu anlatılacak
bir şey değil.
Gezilerim Arap
ülkeleriyle başladı,
dünyanın
birçok yerine
gittim.
TAHA BENİM AKRABAM!
- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yemekler yaparak ünlenen Taha Duymaz ile anıldı adınız. Neden?
- Uzaktan akrabamız Taha... Bana Instagram'dan yazdı, binlerce takipçisi vardı. İzlemeye başladım onu, yaptıkları çok ilgi çekiciydi. Ziyaret ettim onu. Birlikte künefe yaptık, patladı o video. Sonra birkaç yemek daha yaptık. O arada nasıl video çekmesi gerektiğini anlattım ona. Yaptığımız yemek videolarından sonra bir milyon takipçiye ulaştı... Sonra saçma sapan yorumlar yapıldı. Taha'yı alıp götüreceğim, ondan faydalandığım ima edildi. Rahatsız oldum. Ancak halen görüşüyoruz Taha ile..