Keşke 10 yıl önce bu ameliyatı olsaydım

Canlarım merhaba, hafta boyunca sizlerden metabolik cerrahi ile ilgili sorular içeren mailler aldım. Bu nedenle de bu konuya bir kez daha açıklık getirmem gerektiğini düşündüm. Öncelikle sizlere diyabet cerrahisi nedir ve ne değildir, bir kez daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Diyabet cerrahisi dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey ince bağırsak ameliyatıdır. Mide üzerinde yapılan mide küçültme, mide bypass, mide katlama gibi operasyonlar diyabet cerrahisi değildir. Çünkü diyabet cerrahisinin temelini oluşturan konsept ince bağırsak hormonlarıdır. Bu sebeple az yemenizi sağlayan ameliyatlar obezite ameliyatlarıdır. Diyabet cerrahisindeki temel felsefe ince bağırsak hormonlarınızın değişimi ve sizin beslenme davranışınıza olan bakış açınızın değişmesidir. Bu bir mide küçültme işlemi değildir. Metabolik cerrahi bağırsaklarda yapılan bir yer değiştirme işlemidir ve kilit nokta ince bağırsağın son kısmıdır, son kısmının başa taşınması işlemidir. Cerrahinin en önemli noktalarından biri ise bu işlemin ince bağırsak emilimini bozmadan yapılmasıdır. Metabolik cerrahi ya da sizlerin deyimiyle "diyabet cerrahisi" ince bağırsağın son kısmını içerir.
Bana sıkça sorduğunuz diğer konu ise diyabet cerrahisinde bir yaş sınırlaması olup olmadığı... Bugüne kadar ameliyat ettiğim hastalar içinde en yaşlı hasta 80, en genç olanı ise 16 yaşındaydı. Uygun kriterler olduğu sürece yaş faktörü Metabolik Cerrahiye engel değildir. Bu hafta bu kriterlere uyan ve bu yolculuğu yaşamış bir duayeni, bir ustayı, yaklaşık iki ay önce başarılı bir operasyonla diyabetsiz yeni bir siz ekolüne katılan Şafak Sezer'i konuk ediyorum:
- Diyabet hayatınıza nasıl girdi?
- Trigliseridim epey bir yol almıştı. Hani çizgiden çıkarsın ya... 3000'lerde filandı sanırım. Kanımda korkunç bir yağ vardı ve bunu atamıyordum. Annem ve babamda da şeker var. Sizi önceden tanısaydım belki babamı zamanında kurtarabilirdik. Şeker ailemizde çok yaygın bir hastalık ve o kadar diyet yapmamıza da rağmen hiç bir çare bulamamıştık.
- Peki ne gibi şikayetleriniz vardı?
- Bazen sinir, bazen rahatsızlık, kilo alıp verme, özellikle metabolizmayı bozma... Bu gibi şikayetlerim vardı. Şimdi çok şükür hepsinden kurtuldum. Mesela günde 15- 20 tane ilaç kullanıyordum. Sonra bir gün telefonunuzu doktorlar birliğinden aldım. Zaten çok samimi bir insansınız. Hastaneye gelip kan verdim, sonra birkaç gün bekledik... Size gelmeden önce bir sabah, safra kesemin ağrısından vuruldum zannettim. Böyle bir ağrı görmedim hiç. Safra kesemdeki taş çok ilerlemiş, onu da düzelttiniz. Önemli olanın şekerim ile kalbimin düzene girmesinin olduğunu söylediniz. Çünkü kalbimde dört tane stent var. Kalp ve damarlarım parlak değil açıkçası. Sağolun sizinle bir yolculuğa çıktık. Bir ameliyatla tüm şikayetlerimi bitirdiniz.
ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORUM
- Kalp ve damar sağlığı ile ilgili ciddi sorunlarınız vardı. Özellikle kalbinizdeki stentler, kalp duvarınızdaki genişleme ve genç yaşınıza rağmen olağanın çok ötesinde yüksek kan yağlarınız vardı. Yağ asitleriniz ve şekeriniz de çok yüksekti. Bu gidişata dur dememiz gerekiyordu.
- Şimdi yeme-içme dönemine başladık.
Ameliyattan sonra bir süre sadece
sıvı ile besleniliyor çünkü. Ben şimdi
yemek yerken yine de çok dikkatli
davranıyorum. Neyse ki bu hastalığın
çaresi var. Ben Erhan Abi'yi (Erhan Yazıcıoğlu)
de on yıldır takip ediyorum.
"Abi nasılsın?" diye arıyorum... Ben de
eczacıyım, sağlık işlerini seviyorum.
Size çok uzun zaman önce gelecektim,
keşke zamanında yaptırsaydım. Konu
buraya geldi ama şu anda çok mutluyum.
Yemeğimi yiyebiliyorum,
fazlasını
yiyemiyorum. Eskiden beynim kontrol
ediyordu, şimdi midem kontrol ediyor.
Artık şekerim yükselmiyor, kilo
almıyorum... Bu halimden çok memnunum.
Aşırı terleme, yorgunluk, baygınlık
bitti. Zamanında uyuyacağımı ve
kalkacağımı biliyorum.
DİYABET AMANSIZ BİR HASTALIK
- Uyku düzeniniz olumlu anlamda değişti değil mi?
- Yaklaşık iki aydır hepsi düzene
girdi.
- En zor dönemi geride bıraktık, bundan sonrası çok daha güzel olacak.
- Size güveniyorum hocam.
Diyabet hastaları için ameliyata karar
vermek zor. Kimi insanlar yıllarca
karar veremiyor ama karar verdikten
sonra bu işin 3-4 günlük bir sabrı var.
Ameliyattan sonra yemeği küçük porsiyonlar ve sıvı olarak tüketmek gerekiyor. Ama 3-4 günün sonunda işler yoluna giriyor. İki ay geçtikten sonra artık tüm şikayetlerinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Ben bu ameliyatı öğrenmek için Japonya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere gittim. Oradaki hocalarım büyük bir özveri ile bana bunları öğrettiler. Ben de aynı özveri ile öğrencilerime öğretiyorum. Çok şükür 300'e yakın öğrencim var.
Diyabet çok amansız bir hastalık ve sonrası hep pişmanlık. Eğer şekerinizi kontrol altında tutabiliyorsanız sorun yok. Ama şekeriniz yüksekse, artık organ hasarı emareleri başlamışsa o zaman ameliyattan değil, hastalığın kendisinden korkun.