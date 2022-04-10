Keşke 10 yıl önce bu ameliyatı olsaydım

Canlarım merhaba, hafta boyunca sizlerden metabolik cerrahi ile ilgili sorular içeren mailler aldım. Bu nedenle de bu konuya bir kez daha açıklık getirmem gerektiğini düşündüm. Öncelikle sizlere diyabet cerrahisi nedir ve ne değildir, bir kez daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Diyabet cerrahisi dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey ince bağırsak ameliyatıdır. Mide üzerinde yapılan mide küçültme, mide bypass, mide katlama gibi operasyonlar diyabet cerrahisi değildir. Çünkü diyabet cerrahisinin temelini oluşturan konsept ince bağırsak hormonlarıdır. Bu sebeple az yemenizi sağlayan ameliyatlar obezite ameliyatlarıdır. Diyabet cerrahisindeki temel felsefe ince bağırsak hormonlarınızın değişimi ve sizin beslenme davranışınıza olan bakış açınızın değişmesidir. Bu bir mide küçültme işlemi değildir. Metabolik cerrahi bağırsaklarda yapılan bir yer değiştirme işlemidir ve kilit nokta ince bağırsağın son kısmıdır, son kısmının başa taşınması işlemidir. Cerrahinin en önemli noktalarından biri ise bu işlemin ince bağırsak emilimini bozmadan yapılmasıdır. Metabolik cerrahi ya da sizlerin deyimiyle "diyabet cerrahisi" ince bağırsağın son kısmını içerir.Bana sıkça sorduğunuz diğer konu ise diyabet cerrahisinde bir yaş sınırlaması olup olmadığı... Bugüne kadar ameliyat ettiğim hastalar içinde en yaşlı hasta 80, en genç olanı ise 16 yaşındaydı. Uygun kriterler olduğu sürece yaş faktörü Metabolik Cerrahiye engel değildir. Bu hafta bu kriterlere uyan ve bu yolculuğu yaşamış bir duayeni, bir ustayı, yaklaşık iki ay önce başarılı bir operasyonla diyabetsiz yeni bir siz ekolüne katılan Şafak Sezer'i konuk ediyorum:- Trigliseridim epey bir yol almıştı. Hani çizgiden çıkarsın ya... 3000'lerde filandı sanırım. Kanımda korkunç bir yağ vardı ve bunu atamıyordum. Annem ve babamda da şeker var. Sizi önceden tanısaydım belki babamı zamanında kurtarabilirdik. Şeker ailemizde çok yaygın bir hastalık ve o kadar diyet yapmamıza da rağmen hiç bir çare bulamamıştık.- Bazen sinir, bazen rahatsızlık, kilo alıp verme, özellikle metabolizmayı bozma... Bu gibi şikayetlerim vardı. Şimdi çok şükür hepsinden kurtuldum. Mesela günde 15- 20 tane ilaç kullanıyordum. Sonra bir gün telefonunuzu doktorlar birliğinden aldım. Zaten çok samimi bir insansınız. Hastaneye gelip kan verdim, sonra birkaç gün bekledik... Size gelmeden önce bir sabah, safra kesemin ağrısından vuruldum zannettim. Böyle bir ağrı görmedim hiç. Safra kesemdeki taş çok ilerlemiş, onu da düzelttiniz. Önemli olanın şekerim ile kalbimin düzene girmesinin olduğunu söylediniz. Çünkü kalbimde dört tane stent var. Kalp ve damarlarım parlak değil açıkçası. Sağolun sizinle bir yolculuğa çıktık. Bir ameliyatla tüm şikayetlerimi bitirdiniz.- Şimdi yeme-içme dönemine başladık.Ameliyattan sonra bir süre sadecesıvı ile besleniliyor çünkü. Ben şimdiyemek yerken yine de çok dikkatlidavranıyorum. Neyse ki bu hastalığınçaresi var. Ben Erhan Abi'yi (Erhan Yazıcıoğlu)de on yıldır takip ediyorum."Abi nasılsın?" diye arıyorum... Ben deeczacıyım, sağlık işlerini seviyorum.Size çok uzun zaman önce gelecektim,keşke zamanında yaptırsaydım. Konuburaya geldi ama şu anda çok mutluyum.Yemeğimi yiyebiliyorum,fazlasınıyiyemiyorum. Eskiden beynim kontrolediyordu, şimdi midem kontrol ediyor.Artık şekerim yükselmiyor, kiloalmıyorum... Bu halimden çok memnunum.Aşırı terleme, yorgunluk, baygınlıkbitti. Zamanında uyuyacağımı vekalkacağımı biliyorum.- Yaklaşık iki aydır hepsi düzenegirdi.- Size güveniyorum hocam.Diyabet hastaları için ameliyata kararvermek zor. Kimi insanlar yıllarcakarar veremiyor ama karar verdiktensonra bu işin 3-4 günlük bir sabrı var.Ameliyattan sonra yemeği küçük porsiyonlar ve sıvı olarak tüketmek gerekiyor. Ama 3-4 günün sonunda işler yoluna giriyor. İki ay geçtikten sonra artık tüm şikayetlerinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Ben bu ameliyatı öğrenmek için Japonya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere gittim. Oradaki hocalarım büyük bir özveri ile bana bunları öğrettiler. Ben de aynı özveri ile öğrencilerime öğretiyorum. Çok şükür 300'e yakın öğrencim var.Diyabet çok amansız bir hastalık ve sonrası hep pişmanlık. Eğer şekerinizi kontrol altında tutabiliyorsanız sorun yok. Ama şekeriniz yüksekse, artık organ hasarı emareleri başlamışsa o zaman ameliyattan değil, hastalığın kendisinden korkun.