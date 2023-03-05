Depremzedeler için basketköy

TBF, BİDEV, TÜBAD ve Polimeks Holding ortaklığında Hatay'a Basketköy kuruluyor. AFAD koordinasyonunda; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirilecek. AFAD koordinasyonunda 11 bin 397 metrekare arazi üzerinde yer alacak eşyalı konteynerlerden oluşturulacak basketbol köyü, 800 kişiye yaşam alanı sunacak. Konteynerlerin yanı sıra 2 sosyal tesis, çamaşırhane ve revirin yer alacağı alanda, psikolog, doktor ve eğitimciler de depremzedeler için rehabilite çalışmaları gerçekleştirecek. Basketbol köyünde gençler ile çocuklar için oluşturulacak alanlarda sosyal ve sportif faaliyetler yapılacak.Hatay/Belen, İskenderun-Hatay yoluna bitişik, AFAD ve Belen Kaymakamlığı tarafından projeye tahsis edilerek, alt yapısı tamamlanıp teslim edilecek alan içinde, ayrıca açık bir basketbol sahası ve oyun ve sosyal alanlar da yer alacak. Burada çocuklara basketbol eğitimi verilecek, ünlü sporcuların bölgeye gidip gelmesi organize edilecek. Yapacakları çalışmayla depremzedelere destek vermek istediklerini vurgulayan BİDEV Başkanı Vekili Aytek Gürkan; "Bu köy ile birlikte daha önceki köy projemizi de işin içine alarak, Hatay ve çevresinin yeniden basketbol kenti olmasına destek olacağız. En büyük amacımız, insanların yurtlarını bırakmamaları. Doğup büyüdükleri bölgeleri tekrar yaşanabilir hale getirmek" diyor. TBF'nin bu süreci organize ettiğini ve yer tahsisi yaptığını kaydeden Gürkan, "Mart ayının sonuna kadar çevre düzenlemesinin de yapılıp hazır hale getirileceğini düşünüyoruz. 800 kişinin ağırlanacağı bir basketbol köyü ortaya çıkacak. Buraya öncelikli olarak basketbol ailesinden isimlerin yerleşmesini bekliyoruz ama tabii ki bu nasıl ilerleyecek, bunun kararı nasıl veriliyor, bunları da araştırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.