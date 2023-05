Nefret siyaseti Türkiye’ye galip gelemeyecek!

"AK Parti; gençlerin, kadınların partisidir. Cumhurbaşkanımızın milli duruşu, çalışkanlığı, yarınlarımız için verdiği mücadelenin bir parçası olmak için buradayım. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için, 'Doğru Zaman, Doğru Adam' ilkesiyle çalışıyoruz"- AK Parti MKYKÜyesi ve AK Parti GenelMerkez Ar-Ge ve EğitimBaşkan Yardımcısı olarakgörev yapmaktayım.Aynı zamanda Aydın'dayetişmiş bir kadın siyasetçiyim.Daha öncesinde AKParti'nin birçok kademesindegörevler aldım. AKParti Kadın Kolları Aydınİl Başkanlığı, Aydın BüyükşehirBelediye Meclis Üyeliği görevlerindebulundum.2014 yılından itibaren birçok kademesinde görev yaptım; Didim Belediye Meclis Üyeliği, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı, Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı, AK Parti MKYK Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcılığı. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aydın Milletvekili Adayı oldum. Aydın'a ve ülkemize hizmet edecek olmanın heyecanı ile seçim çalışmalarımızı sürdürüyorum. İlk günkü heyecan ve aşkla devam ediyoruz.- Ege'nin güzel şehirlerinden birisi olan Aydın'da bir kadın ve en önemlisi de bir anne olarak siyasi çalışmalarımı sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç siyasetçilerin önünü açan bir liderdir. AK Parti'mizin kadınlara verdiği değer ve ülkemiz için yaptığı yatırımlar, bizim motivasyon kaynağımız.- Bu konu önümüzdeki yüzyılın ülkemiz açısından ne pozisyonda olacağının cevabıdır. Yüz yıl önce ülkemize yapmak istediklerini yine denemek üzereler. Bizi üzen; yabancı ülkelerin tutumundan ziyade muhalefetin gözü dönmüşçesine iktidara gelebilmek için her koşulu kayıtsız bir şekilde kabul etmesidir. Milli mücadelede şehitlerimizi, gazilerimizi, bu vatan uğruna verilen mücadeleyi ve ülkemizi kimlere karşı savunduğumuzu unuttular. Lakin milletimizin bu oyunlara, bu şımarık tutumlara karşı 14 Mayıs'ta çok net bir duruş sergileyeceğinden hiç şüphem yoktur.- AK Parti gençlerin, kadınların partisidir. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımızın milli duruşu, çalışkanlığı, yarınlarımız için verdiği mücadelenin bir parçası olmak için buradayım. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için, ''Doğru Zaman, Doğru Adam'' şiarıyla çalışıyoruz.- Gençlikyıllarımdaprofesyonelolarak modellikyaptım. AK Parti'nin insanlarınsosyal hayatları ve bu tür konulardaherhangi bir baskı oluşturmadığınınen iyi örneği olduğumudüşünüyorum. Bu durum partiiçerisinde hiçbir zaman öne çıkanveya dezavantaj oluşturan bir konuolmadı, gündeme gelmedi. Fakatçağdaş ve modern olduğunu iddiaeden muhalif medyanın bu konununüzerine daha çok gittiğinigörmekteyiz. Bunun sürekli gündemegetirilme çabası açıkça bunuyansıtmaktadır. Bunlar samimiolmadıklarının en iyi örneğidir.- Aydın; Ege'nin en samimi, engüzel şehirlerinden biridir. Vatandaşlarımızlaher zaman olduğu gibiiç içe, samimi bir şekilde ve diyaloghalinde, Aydın'ın kalkınmasıve ekonomik hayattaki tutunuşunpekiştirilmesi için gayret göstereceğim.Bir kadın siyasetçi olarak;kadınların istihdamını da oldukçaönemsiyorum. Çalışan annelerinçocuklarının gündüz bakım eviihtiyaçlarının karşılanmasını daoldukça önemli bir konudur. Yaptıklarımız,yapacaklarımız ve hedeflediklerimizbizim bu konudakisamimiyetimizi de göstermektedir.Kadınlar, çocuklar, gençler, derdinibizimle paylaşan her vatandaşımızınyanında olacağım.Gençlerin yakın bir arkadaşıolarak yanlarında olacağım. Onların"Seda Ablası" olarak elleriniher zaman tutacağım. Gençliğinsesi olmayı her zaman önemsedik,önemseyeceğiz. Genç bireylerimizinhayata bakışını, tutunuşunuher zaman ön plana aldık, almayada devam edeceğiz.- Her konuda olduğugibi bu konudada manipülasyonyapılıyor. Yaptıklarıminik hizmetleri dev aynasındaanlatıp, algı yapıyorlar. Ülkemiziçin bir tane anlatabilecekleri büyükeserleri yoktur. Özellikle icraatyapmama gibi bir özellikleri var.Türkiye'nin ciddi anlamda muhalefetsorunu vardır. 14 Mayıs'ta milletimizmuhalefeti tasfiye edecektir.Bu partilerde ciddi değişimlerin olacağınıhep berabergöreceğiz. Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan'ın yaptığıhizmetleri anlatmaya başlasak bitirmekimkansız ama son yıllardasavunma sanayiinde yapılanlarheyecan verici, Türkiye'nin otomobiligururumuz oldu. Kendidoğal gazımızı kullanmaya başladık.Nükleer santralimiz hazır.Yollarımız, havalimanlarımız,hastanelerimiz, üniversitelerimiz,okullarımız, genç nüfusumuz ileyolumuza devam ediyoruz. Türkiyeartık eski Türkiye değil, Dünya'dasözü geçen 10 ülkeden biri. Bunlar samimi olmadıklarının en iyi örneğidir."Başta PKK, PYD, KANDİL, FETÖ, Amerika ve diğer Türkiye karşıtı unsurların, bir arada düşmanlığını bu denli ortaya koyduğu bir liderin yanında yer almamak, benim açımdan kabul edilebilir bir durum değildir. Kayıtsız şartsız dünya lideri olarak kabul edilen Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak bir vatan borcudur benim için"- Doğal olarak insan ailesindenpozitif veya negatif manada etkileniyor.Şu bir gerçek ki ilk terbiyeyi ailedenalıyoruz, diğerleri sonradan geliyor.Şayet yetişme çağında önünüzdegüzel örnekler varsa ve bu örneklerailenizin üyeleri ise bundan pozitifmanada etkileniyorsunuz. Onlaraöykünüyorsunuz. Sonrasındaaldığınız eğitimler, kendişahsi menkıbenizdehayatınıza kattığınızdeğerler sizin adetakendi renginizi vekokunuzu ortayaçıkarıyor böyleceserüvendevam edipgidiyor.- Memleketimizin içinde bulunduğusüreç bunda etkili elbet. Akve karanın çok net ortaya çıktığı zamanlardayız.Bu noktada benim içinhayatımda çok büyük bir yeri olanSayın Recep Tayyip Erdoğan beyinyani Cumhurbaşkanımızın davetinekayıtsız kalamazdım.- Başta PKK, PYD, KANDİL, FETÖ,Amerika ve diğer Türkiye düşmanıunsurların bir arada bu denlidüşmanlığını ortaya koyduğu birliderin yanında yer almamak benimaçımdan kabul edilebilir bir durumdeğildir. Kayıtsız şartsız Dünya lideriolarak kabul edilen Cumhurbaşkanımızınyanında yer almak bir vatanborcudur benim için. Vatanın bölünmezbütünlüğü, bağımsızlığımızınsembolü bayrağımızın gönderdenindirilmemesi, ezanı Muhammedîninsusmaması benim en büyük motivasyonumelbet.- Bu seçimi diğer seçimlerdenayıran en önemli husus bu seçiminbir seçim olmaktan öte var olmak ileyok olmak meselesi olmasıdır. Türkiye'ninbağımsızlığına ve Misak-ıMilli sınırlarına göz dikmiş şer odaklarınınvarlığı bu seçimi bu şekildealgılamamıza sebep oluyor. YıllarcaTürkiye'nin başına bela olmuş teröristlerinve onların hamisi durumundabulunan Amerika'nın Cumhurbaşkanımızıalaşağı etme emellerininvarlığı bu seçimi normal bir seçimgibi algılamamamıza sebep oluyor.ABD Başkanının televizyonlar önündeverdiği mülakatta kendi iktidardöneminde mutlaka Recep TayyipErdoğan'ı iktidardan indireceklerineve bunun için artık darbe yöntemlerinikullanmayacaklarını ( Malumunuz15 Temmuz'da denediler olmadı)muhalefeti bir araya getirip onlarıdestek vereceklerini açıklaması PKK,PYD, KANDİL, FETÖ elebaşlarınınMillet ittifakını destekleyen açıklamalarıbenim bu seçimi normal, sıradanbir seçim olarak görmemin önünegeçiyor.- Allah nasip eder de seçilir isemkültür ve sanat alanında hizmet vermeken büyük isteğim. Doğal olarakhalkımızla el ele vererek bu çalışmalarıyürütmek çok anlamlı olacak.Yara açan değil yara saran uygulamalardabulunmayı hayatım boyuncaçok önemsedim. Bu devam edecek.Biliyorum ki sanat özellikle görselsanatlar nükleer silahlardan dahagüçlü. Şunu demek istiyorum imhaedici olabileceğiniz gibiihya edici de olabiliyorsunuz.Ben ihyaedici rahmet medeniyetininbir evladıolarak bunu sanatladevam ettirmek istiyorum.- 12 Eylül darbesi, ülkemin üzerinden, özelde ailemin üzerinden buldozer gibi geçti adeta. 12 Eylül'ün bütün ağırlığını hissettirdiği zamanlarda idam cezası ile yargılanan cezaevindeki ağabeyime, babamın öldüğünü söyleyememiştim. Nasıl diyebilirdim ki "Babam senin acına daha fazla dayanamadı" diye? Vefat eden babamın ağzından sanki yaşıyormuş gibi cezaevindeki ağabeyime mektuplar yazarak kendisine gönderdim. Zira idam cezası ile yargılanan bir adama "Babamız öldü" diyemezdim. Bu sebeple yaralıyım. Ciddi olarak yaralıyım. Hâlâ ruhumdaki yaraları tamir edebilmiş değilim. Hâlâ yaralarım kanıyor. Bir edebiyatçı olarak beni bu denli derinden etkilemiş ve yaralamış toplumsal olaylara kayıtsız kalmam mümkün değildi. Kaldı ki, bu yaşadıklarımız özelde beni ama toplumsal olarak hepimizi derinden etkiliyor. Suçsuz olan ağabeyimi altı yıl idam cezası ile yargılayan, bu süreçte felçli babamın gözümün önünde bu acıya dayanamayarak vefatı, ağabeyimin altı yıl sonra suçsuz bulunarak beraat etmesi ama bir trafik kazası sonucu vefat etmesi ve annemin bu yaşananların sebep olduğu kanser ile boğuşup ölümü... Bana bu acıları yaşatanları affedemem!- Pek çok hikaye biriktirdim. Bu enteresan insan hikayeleri beni sanat alanında inanılmaz besledi. Hukuk bilgisi insana özgüven ve özgürlük kazandırıyor. Hukuk eğitimi almış olmam, edebiyata ve aktörlüğe aşkla bağlanmış olmam, arz üzerinde sergilediğim duruş ve entelektüelliğin nasıl algılanması gerektiği konusunda verdiğim mücadelede elbette hukuk eğitimimin çok faydası oldu. İnsanoğlu arz üzerindeki serüvenini ve bu serüvene dair bütün duygularını mutlaka ama mutlaka çağdaşlarına ve sonrasına zamansız olarak aktarmak ister. Bunu bambaşka bir tat ve koku ile genelin kullandığının ötesinde çok sözcükle aktararak adeta ilahi bir güç kazanır ve entelektüel seviyeye ulaşır. İşte edebiyatın ve yazarın gücü burada ortaya çıkar. Bu yolculuğumda hukuk eğitimimin çok faydasını gördüm.