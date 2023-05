Kıbrıs’tan dünyaya açılan rock kapısı

Kıbrıs'ın en ünlü rock grubu Gancelli... Adadan dünyaya sesleniyorlar. Kıbrıs'ta 2014 yılında kurulan Türkçe rock müzik grubu Gancelli; Ufuk Aydoğan (vokal-gitar), Mert Taluğ (elektro gitar), Osman İbrahim Şen (bas gitar), Mehmet İzbul (klavye) ve Can Kelik'ten (davul) oluşuyor. Gancelli, Rafet El Roman'ın en beğenilen şarkılarından biri olan 'Beni Affeder misin?' i kendine has yorumuyla yeniden seslendirdi... Grupla hikayelerini konuştuk...Gancelli ismi demir bahçe kapısı anlamına geliyor. Biz de grup olarak müziğe açılan bir kapı manasından yola çıkarak grubun ismini oluşturduk.Grup elemanları ben, Osman İbrahim Şen ve Mert Taluğ aynı kurum altında çalışmaktayken tanıştık. Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla da Can Kelik ile tanışıp ayrılmaz bir dostluk kurduk. Hepimiz ayrı ayrı müzikle ilgilenen ve enstrüman çalan kişilerdik. Müziğe olan tutkumuz bizi birbirimize bağladı ve Gancelli doğdu. Grubun kurulma sürecinde bizimle birlikte olup desteklerini esirgemeyen Can Kara, Mehmet İzbul ve İlhan Erbil daha sonra aramızdan ayrıldılar. En başından bu yana profesyonel bir grup olmak için ve profesyonel sahneler için çalıştık.Gancelli grubuolarak haftanın belirli bir günün de hiç aravermeden daha iyi şeyler üretebilmek içinçalışmalarımıza devam ediyoruz. GenellikleUfuk ham haliyle şarkıları getirir ve Gancellibir bütün olarak tek bir beden şeklindeonlara son şeklini verir. Bizde grup içindedemokrasi yoktur diyebiliriz. Bunu şöyleaçıklayayım; Gancelli grubu gerek şarkıseçimi gerek grubu ilgilendiren herhangibir konu olsun karar vereceği zaman kendiarasında oy çokluğu aranmaz, oybirliğiaranır. Herhangi bir grup üyesinin herhangibir konu hakkında kafasında soru işaretikalmışsa o karar reddedilir onaylanmaz.Üretim ve üretim için çalışma başlangıç ilkemizdiyebiliriz. Kaydını tamamladığımızve tamamlamadığımız bir çok beste ve coverçalışmalarımız var. Onları da zaman içindedinleyicilerimizle buluşturacağız.Tarzımızı belli bir zemineoturtmaya çalışırsak Türkçe Rock diyebiliriz.Çocukluğumuzdan bu yana dinlediklerimizinmüziğimize zaman zaman yansımasıkaçınılmazdır. Müzigin isyan eden tarafınıseçiyoruz. İnsanların ve dünyanın karanlıktaraflarının, aydınlık olan taraflarınagöre fazlaca olduğununfarkında olan bir grubuz. Zamanzaman dünyanın adaletsiz bir yerolduğunu vurgulamamız, iyiye vegüzele olan umudumuzun hiç birzaman yitmemesinden kaynaklanmaktadır.Şarkılarımızda sahteduygularla insanları kandırmakbize göre değil. Şarkılarımızdayapmacıklık bulduğumuz an, oşarkıyı tekrar ele alırız. Eğer halendaha bir nebze olsun yapmacıklıkkalmışsa o şarkının gideceği yerçöptür. Şarkılarımızı ve bizleri besleyen gerçekçiliktir.İnsanların duygularını sömürmekbizlere göre değil. Gerçeğe ve güzel bir dünyayaolan inancımız hiç bitmeyecek...Yok diyebiliriz.Bundan daha önceleri bizim de gitmektenzevk aldığımız rock müzik yapan gruplarve yerler vardı. Maalesef hepsi birer birerpiyasa kaygısı güderek veya piyasa baskısınadayanamayarak ortadan kayboldular.Rock müziğinyanında kulağımıza güzel gelen ve kaliteliyapılan bütün müzik tarzlarını dinliyoruzdiyebiliriz. Müziğimize etkisi olan gerekTürk gerek yabancı sanatçılar saymaklabitmez: Erkin Koray, Nirvana, Pearl Jam,Pentagram, Athena, Duman, Mor ve Ötesi,Manga daha birçok müzisyen sayabiliriz.Sahte olmayan tüm müzikler ve müzisyenlerbizim ilham kaynağımızdır.Müzik tarzlarımız farklı olsa da Rafet El Roman günümüzde gerçek sanatçı dediğimiz ve gerçekten az kalan insanlardan bir tanesi. Hepimizin bir favori Rafet El Roman şarkısı vardır, bizimki de 'Beni Affeder misin?' idi. Daha önceden Rafet El Roman ile yüz yüze tanışmış ve grubumuzun davulcusu Can Kelik, Rafet El Roman'ın klibinde oynamıştı. Kendisine şarkısını çok sevdiğimizi ve onu yeniden yorumlamak istediğimizi belirttik. Sağ olsun, bizi kırmadı ve desteklerini bizden esirgemedi. Biz de elimizden geldiğince şarkının ruhunu bozmayıp ruhuna ruh katmaya çalıştık. İnsanların dinlerken duymadığı melodileri arasına gizlenmiş duyguları müziğimizle yansıtmaya çalıştık.Gün geçtikçe kötüleşen bir müzik ortamı ve piyasa var. Şarkı söyleyenler tek tip müzik yapmaya zorlanıyorlar. Gerçek sanatçılar değer göremezken, esasen sanatçı ya da şarkıcı olmayanlar, fenomenler, youtuberlar gerçek sanatçıların yerlerini alıyor. Aralarında ciddi donanımlı ve gerçekten güzel şeyler üretenler var ama piyasa sanatçıları bağımsız ve özgür müzik yapma tarafından çabuk ünlü ve kolay para kazanma çekiyor. Güzel ve gerçek müzikler piyasa tarafından desteklenmiyor ve hak ettiği değeri maalesef bulamıyor. Dünya ve müzik globalleştikçe güzel olan müzik daha iyi yerlere gelmesi gerekirken, sosyal medyada bilgi kirliliği içinde yer bulabilmesi zorlaşıyor. Ama tüm bunlara rağmen iyiye umudu olan müzisyen ve sanatçıların inançları kaliteli müzikleri ve eserleri insanlarla buluşturmaya devam ediyor.