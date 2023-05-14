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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Kıbrıs’tan dünyaya açılan rock kapısı

GÖKSAN GÖKTAŞ GÖKSAN GÖKTAŞ
Kıbrıs’tan dünyaya açılan rock kapısı

Adları Gancelli, Kıbrıs Türkçesinde ‘bahçe kapısı’ anlamına geliyor. Kıbrıs’ın en ünlü rock grubu onlar. Yeni single’ları vesilesiyle grubun hikayesini dinledik...

Kıbrıs'ın en ünlü rock grubu Gancelli... Adadan dünyaya sesleniyorlar. Kıbrıs'ta 2014 yılında kurulan Türkçe rock müzik grubu Gancelli; Ufuk Aydoğan (vokal-gitar), Mert Taluğ (elektro gitar), Osman İbrahim Şen (bas gitar), Mehmet İzbul (klavye) ve Can Kelik'ten (davul) oluşuyor. Gancelli, Rafet El Roman'ın en beğenilen şarkılarından biri olan 'Beni Affeder misin?' i kendine has yorumuyla yeniden seslendirdi... Grupla hikayelerini konuştuk...
- Gancelli. Bu ismin bir hikayesi var mı?
- Can Kelik: Gancelli ismi demir bahçe kapısı anlamına geliyor. Biz de grup olarak müziğe açılan bir kapı manasından yola çıkarak grubun ismini oluşturduk.
- Nasıl bir araya gelip müzik yapmaya ve bunu profesyonel arenaya taşımaya karar verdiniz?
- Ufuk Aydoğan: Grup elemanları ben, Osman İbrahim Şen ve Mert Taluğ aynı kurum altında çalışmaktayken tanıştık. Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla da Can Kelik ile tanışıp ayrılmaz bir dostluk kurduk. Hepimiz ayrı ayrı müzikle ilgilenen ve enstrüman çalan kişilerdik. Müziğe olan tutkumuz bizi birbirimize bağladı ve Gancelli doğdu. Grubun kurulma sürecinde bizimle birlikte olup desteklerini esirgemeyen Can Kara, Mehmet İzbul ve İlhan Erbil daha sonra aramızdan ayrıldılar. En başından bu yana profesyonel bir grup olmak için ve profesyonel sahneler için çalıştık.



COVER'LARA RUHUMUZU KATIYORUZ
- Kendi şarkılarını üreterek müzikal düzlemde başlangıç yaptınız. Üretim kısmı sizin grupta nasıl gerçekleşiyor?
- Osman İbrahim Şen: Gancelli grubu olarak haftanın belirli bir günün de hiç ara vermeden daha iyi şeyler üretebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genellikle Ufuk ham haliyle şarkıları getirir ve Gancelli bir bütün olarak tek bir beden şeklinde onlara son şeklini verir. Bizde grup içinde demokrasi yoktur diyebiliriz. Bunu şöyle açıklayayım; Gancelli grubu gerek şarkı seçimi gerek grubu ilgilendiren herhangi bir konu olsun karar vereceği zaman kendi arasında oy çokluğu aranmaz, oybirliği aranır. Herhangi bir grup üyesinin herhangi bir konu hakkında kafasında soru işareti kalmışsa o karar reddedilir onaylanmaz. Üretim ve üretim için çalışma başlangıç ilkemiz diyebiliriz. Kaydını tamamladığımız ve tamamlamadığımız bir çok beste ve cover çalışmalarımız var. Onları da zaman içinde dinleyicilerimizle buluşturacağız.
- Rock, hard rock yer yer metale uzanan biraz 'dark' bir tarafınız var. Ruh halleriniz ve hayata bakışlarınız nasıl?
- Mert Taluğ: Tarzımızı belli bir zemine oturtmaya çalışırsak Türkçe Rock diyebiliriz. Çocukluğumuzdan bu yana dinlediklerimizin müziğimize zaman zaman yansıması kaçınılmazdır. Müzigin isyan eden tarafını seçiyoruz. İnsanların ve dünyanın karanlık taraflarının, aydınlık olan taraflarına göre fazlaca olduğunun farkında olan bir grubuz. Zaman zaman dünyanın adaletsiz bir yer olduğunu vurgulamamız, iyiye ve güzele olan umudumuzun hiç bir zaman yitmemesinden kaynaklanmaktadır. Şarkılarımızda sahte duygularla insanları kandırmak bize göre değil. Şarkılarımızda yapmacıklık bulduğumuz an, o şarkıyı tekrar ele alırız. Eğer halen daha bir nebze olsun yapmacıklık kalmışsa o şarkının gideceği yer çöptür. Şarkılarımızı ve bizleri besleyen gerçekçiliktir. İnsanların duygularını sömürmek bizlere göre değil. Gerçeğe ve güzel bir dünyaya olan inancımız hiç bitmeyecek...
- Kıbrıs'ta nasıl bir rock ortamı var?
- Osman İbrahim Şen: Yok diyebiliriz. Bundan daha önceleri bizim de gitmekten zevk aldığımız rock müzik yapan gruplar ve yerler vardı. Maalesef hepsi birer birer piyasa kaygısı güderek veya piyasa baskısına dayanamayarak ortadan kayboldular.
- Sizi kimler etkiliyor. Neler dinlersiniz?
- Osman İbrahim Şen: Rock müziğin yanında kulağımıza güzel gelen ve kaliteli yapılan bütün müzik tarzlarını dinliyoruz diyebiliriz. Müziğimize etkisi olan gerek Türk gerek yabancı sanatçılar saymakla bitmez: Erkin Koray, Nirvana, Pearl Jam, Pentagram, Athena, Duman, Mor ve Ötesi, Manga daha birçok müzisyen sayabiliriz. Sahte olmayan tüm müzikler ve müzisyenler bizim ilham kaynağımızdır.



RAFET EL ROMAN'IN MÜZİKAL SIRRI!
- Ve şimdi Rafet El Roman'ın hitlerinden 'Beni Affeder misin' ile karşımızdasınız. Kendisini olan hayranlığınız nereden geliyor? Neden bu şarkıyı seçtiniz? Bambaşka bir duyuma sahip, farklı atmosfer oluşturmuşsunuz...
- Ufuk Aydoğan: Müzik tarzlarımız farklı olsa da Rafet El Roman günümüzde gerçek sanatçı dediğimiz ve gerçekten az kalan insanlardan bir tanesi. Hepimizin bir favori Rafet El Roman şarkısı vardır, bizimki de 'Beni Affeder misin?' idi. Daha önceden Rafet El Roman ile yüz yüze tanışmış ve grubumuzun davulcusu Can Kelik, Rafet El Roman'ın klibinde oynamıştı. Kendisine şarkısını çok sevdiğimizi ve onu yeniden yorumlamak istediğimizi belirttik. Sağ olsun, bizi kırmadı ve desteklerini bizden esirgemedi. Biz de elimizden geldiğince şarkının ruhunu bozmayıp ruhuna ruh katmaya çalıştık. İnsanların dinlerken duymadığı melodileri arasına gizlenmiş duyguları müziğimizle yansıtmaya çalıştık.

TEK TİP MÜZİK DAYATMASI VAR!
- Kıbrıs'tan, bir ada ülkesinden, Türkiye ve dünyadaki müzik ortamı nasıl gözüküyor?
- Can Kelik: Gün geçtikçe kötüleşen bir müzik ortamı ve piyasa var. Şarkı söyleyenler tek tip müzik yapmaya zorlanıyorlar. Gerçek sanatçılar değer göremezken, esasen sanatçı ya da şarkıcı olmayanlar, fenomenler, youtuberlar gerçek sanatçıların yerlerini alıyor. Aralarında ciddi donanımlı ve gerçekten güzel şeyler üretenler var ama piyasa sanatçıları bağımsız ve özgür müzik yapma tarafından çabuk ünlü ve kolay para kazanma çekiyor. Güzel ve gerçek müzikler piyasa tarafından desteklenmiyor ve hak ettiği değeri maalesef bulamıyor. Dünya ve müzik globalleştikçe güzel olan müzik daha iyi yerlere gelmesi gerekirken, sosyal medyada bilgi kirliliği içinde yer bulabilmesi zorlaşıyor. Ama tüm bunlara rağmen iyiye umudu olan müzisyen ve sanatçıların inançları kaliteli müzikleri ve eserleri insanlarla buluşturmaya devam ediyor.

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Kıbrıs’tan dünyaya açılan rock kapısı
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