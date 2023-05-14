Kıbrıs’tan dünyaya açılan rock kapısı

Kıbrıs'ın en ünlü rock grubu Gancelli... Adadan dünyaya sesleniyorlar. Kıbrıs'ta 2014 yılında kurulan Türkçe rock müzik grubu Gancelli; Ufuk Aydoğan (vokal-gitar), Mert Taluğ (elektro gitar), Osman İbrahim Şen (bas gitar), Mehmet İzbul (klavye) ve Can Kelik'ten (davul) oluşuyor. Gancelli, Rafet El Roman'ın en beğenilen şarkılarından biri olan 'Beni Affeder misin?' i kendine has yorumuyla yeniden seslendirdi... Grupla hikayelerini konuştuk...
- Gancelli. Bu ismin bir hikayesi var mı?
- Can Kelik:
Gancelli ismi demir bahçe kapısı anlamına geliyor. Biz de grup olarak müziğe açılan bir kapı manasından yola çıkarak grubun ismini oluşturduk.
- Nasıl bir araya gelip müzik yapmaya ve bunu profesyonel arenaya taşımaya karar verdiniz?
- Ufuk Aydoğan:
Grup elemanları ben, Osman İbrahim Şen ve Mert Taluğ aynı kurum altında çalışmaktayken tanıştık. Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla da Can Kelik ile tanışıp ayrılmaz bir dostluk kurduk. Hepimiz ayrı ayrı müzikle ilgilenen ve enstrüman çalan kişilerdik. Müziğe olan tutkumuz bizi birbirimize bağladı ve Gancelli doğdu. Grubun kurulma sürecinde bizimle birlikte olup desteklerini esirgemeyen Can Kara, Mehmet İzbul ve İlhan Erbil daha sonra aramızdan ayrıldılar. En başından bu yana profesyonel bir grup olmak için ve profesyonel sahneler için çalıştık.
COVER'LARA RUHUMUZU KATIYORUZ
- Kendi şarkılarını üreterek müzikal düzlemde başlangıç yaptınız. Üretim kısmı sizin grupta nasıl gerçekleşiyor?
- Osman İbrahim Şen:
Gancelli grubu
olarak haftanın belirli bir günün de hiç ara
vermeden daha iyi şeyler üretebilmek için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genellikle
Ufuk ham haliyle şarkıları getirir ve Gancelli
bir bütün olarak tek bir beden şeklinde
onlara son şeklini verir. Bizde grup içinde
demokrasi yoktur diyebiliriz. Bunu şöyle
açıklayayım; Gancelli grubu gerek şarkı
seçimi gerek grubu ilgilendiren herhangi
bir konu olsun karar vereceği zaman kendi
arasında oy çokluğu aranmaz, oybirliği
aranır. Herhangi bir grup üyesinin herhangi
bir konu hakkında kafasında soru işareti
kalmışsa o karar reddedilir onaylanmaz.
Üretim ve üretim için çalışma başlangıç ilkemiz
diyebiliriz. Kaydını tamamladığımız
ve tamamlamadığımız bir çok beste ve cover
çalışmalarımız var. Onları da zaman içinde
dinleyicilerimizle buluşturacağız.
- Rock, hard rock yer yer metale uzanan biraz 'dark' bir tarafınız var. Ruh halleriniz ve hayata bakışlarınız nasıl?
- Mert Taluğ:
Tarzımızı belli bir zemine
oturtmaya çalışırsak Türkçe Rock diyebiliriz.
Çocukluğumuzdan bu yana dinlediklerimizin
müziğimize zaman zaman yansıması
kaçınılmazdır. Müzigin isyan eden tarafını
seçiyoruz. İnsanların ve dünyanın karanlık
taraflarının, aydınlık olan taraflarına
göre fazlaca olduğunun
farkında olan bir grubuz. Zaman
zaman dünyanın adaletsiz bir yer
olduğunu vurgulamamız, iyiye ve
güzele olan umudumuzun hiç bir
zaman yitmemesinden kaynaklanmaktadır.
Şarkılarımızda sahte
duygularla insanları kandırmak
bize göre değil. Şarkılarımızda
yapmacıklık bulduğumuz an, o
şarkıyı tekrar ele alırız. Eğer halen
daha bir nebze olsun yapmacıklık
kalmışsa o şarkının gideceği yer
çöptür. Şarkılarımızı ve bizleri besleyen gerçekçiliktir.
İnsanların duygularını sömürmek
bizlere göre değil. Gerçeğe ve güzel bir dünyaya
olan inancımız hiç bitmeyecek...
- Kıbrıs'ta nasıl bir rock ortamı var?
- Osman İbrahim Şen:
Yok diyebiliriz.
Bundan daha önceleri bizim de gitmekten
zevk aldığımız rock müzik yapan gruplar
ve yerler vardı. Maalesef hepsi birer birer
piyasa kaygısı güderek veya piyasa baskısına
dayanamayarak ortadan kayboldular.
- Sizi kimler etkiliyor. Neler dinlersiniz?
- Osman İbrahim Şen:
Rock müziğin
yanında kulağımıza güzel gelen ve kaliteli
yapılan bütün müzik tarzlarını dinliyoruz
diyebiliriz. Müziğimize etkisi olan gerek
Türk gerek yabancı sanatçılar saymakla
bitmez: Erkin Koray, Nirvana, Pearl Jam,
Pentagram, Athena, Duman, Mor ve Ötesi,
Manga daha birçok müzisyen sayabiliriz.
Sahte olmayan tüm müzikler ve müzisyenler
bizim ilham kaynağımızdır.
RAFET EL ROMAN'IN MÜZİKAL SIRRI!
- Ve şimdi Rafet El Roman'ın hitlerinden 'Beni Affeder misin' ile karşımızdasınız. Kendisini olan hayranlığınız nereden geliyor? Neden bu şarkıyı seçtiniz? Bambaşka bir duyuma sahip, farklı atmosfer oluşturmuşsunuz...
- Ufuk Aydoğan:
Müzik tarzlarımız farklı olsa da Rafet El Roman günümüzde gerçek sanatçı dediğimiz ve gerçekten az kalan insanlardan bir tanesi. Hepimizin bir favori Rafet El Roman şarkısı vardır, bizimki de 'Beni Affeder misin?' idi. Daha önceden Rafet El Roman ile yüz yüze tanışmış ve grubumuzun davulcusu Can Kelik, Rafet El Roman'ın klibinde oynamıştı. Kendisine şarkısını çok sevdiğimizi ve onu yeniden yorumlamak istediğimizi belirttik. Sağ olsun, bizi kırmadı ve desteklerini bizden esirgemedi. Biz de elimizden geldiğince şarkının ruhunu bozmayıp ruhuna ruh katmaya çalıştık. İnsanların dinlerken duymadığı melodileri arasına gizlenmiş duyguları müziğimizle yansıtmaya çalıştık.
TEK TİP MÜZİK DAYATMASI VAR!
- Kıbrıs'tan, bir ada ülkesinden, Türkiye ve dünyadaki müzik ortamı nasıl gözüküyor?
- Can Kelik:
Gün geçtikçe kötüleşen bir müzik ortamı ve piyasa var. Şarkı söyleyenler tek tip müzik yapmaya zorlanıyorlar. Gerçek sanatçılar değer göremezken, esasen sanatçı ya da şarkıcı olmayanlar, fenomenler, youtuberlar gerçek sanatçıların yerlerini alıyor. Aralarında ciddi donanımlı ve gerçekten güzel şeyler üretenler var ama piyasa sanatçıları bağımsız ve özgür müzik yapma tarafından çabuk ünlü ve kolay para kazanma çekiyor. Güzel ve gerçek müzikler piyasa tarafından desteklenmiyor ve hak ettiği değeri maalesef bulamıyor. Dünya ve müzik globalleştikçe güzel olan müzik daha iyi yerlere gelmesi gerekirken, sosyal medyada bilgi kirliliği içinde yer bulabilmesi zorlaşıyor. Ama tüm bunlara rağmen iyiye umudu olan müzisyen ve sanatçıların inançları kaliteli müzikleri ve eserleri insanlarla buluşturmaya devam ediyor.