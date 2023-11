Çantamda Türk bayrağı var onu hemen kürsüye getirin

Hayalini gerçekleştirmiş kürsüye yürüyordu. Ülkesinde ilkleri başarmış, yurt dışında yarışıp kürsüye çıkma düşüne de ilk yarışında ulaşmıştı. Yağmur duasına şemsiyesiz gidenlerden değildi, telsizden takıma seslendi, "Çantamda Türk bayrağı var, lütfen hemen kürsüye getirin."Uluslararası bir içecek firmasının marka müdürü Seda Kaçan'ı anlatacağım bu hafta sizlere... 26 yaşında başladığı motor sporları kariyerinin üçüncü yılında İtalya'da ülkenin en önemli otomobil yarışı TCR Italya'daki 33 sürücünün arasındaki tek kadın pilottu. Çıktığı iki yarışı da ilk üçe girerek bitirdi. Kürsüye çıkarken hemen çantasındaki Türk bayrağını istedi. Kaçan, ay-yıldızı İtalya'da dalgalandırırken tarih 29 Ekim 2023 idi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü kuruluş yılı...Kırklareli'nde dünyaya gelir, orada büyür Seda Kaçan. Baba asker, anne öğretmen. Şehirde karting pisti, ailede motor sporları ile ilgilenen yok. Ama arabalara ilgisi var Seda Kaçan'ın. Babasının, dayısının arabalarını kaçırmaya başlıyor. Sadece onların mı? "Evde araba anahtarı görürsem alır dışarı çıkar, arabayı bulup turlardım" diyor. Ceza yok, nasihat var. Baba sonunda araba kullanmayı öğretmeye karar veriyor, "Bari kaza yapıp birilerine zarar vermesin" diyor.İlerleyen yıllarda iş hayatına girse de otomobil yarışları içinde bir ukte olarak kalıyor. 26 yaşında "Benim hayallerim var" diyor. Çevresinden gelen tepkileri şöyle anlatıyor Seda Kaçan:"En başta 'Yok yapamazsın, saçmalama! Yaşın geçti, kadın için çok zor, çalışırken yapamazsın" diyen bir sürü insan, şu anda 'Seninle gurur duyuyoruz, daha iyisini de yaparsın' demeye döndü. Bu insanların önyargılarını başardıklarımızla kırabiliyoruz."2019 yılında bir performans sürüş eğitiminde ikinci olup kupa alınca fotoğrafın altına şöyle bir not düşüyor: 'Bu aldığım ilk kupa ve bu bir başlangıç.' 2021 yılında karting ile başlayan kariyeri, elde ettiği başarılar sonucunda Bitci Racing Takımı'na davet ediliyor. 2022 yılında Türkiye Pist Şampiyonasında 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot oluyor. 2023'te Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk kadın pilot olarak yine bir ilke imza atıyor.Bir insanın hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkarken kimseyi ikna etmek zorunda olmadığını söyleyen Seda Kaçan, "İnsanı ayakta tutan tutkusudur. Benim tek odağım hayallerimi gerçekleştirebilmekti. En büyük şansım şu an çalıştığım şirket oldu. Hayalimi anlattığımda onlar en büyük destekçim oldular" diyor. Peki her şey toz pembe mi?"Elbette değil. Süreçte en zorlandığım sponsor bulma kısmıydı. Bir başarı hikayesine sponsor bulmak kolaydır. Ama o başarının ilk aşamalarında 'Hadi gel, taşın altına elini koy. Birlikte yapalım' dediğinde maalesef destek bulmak çok kolay olmuyor."Peki ya İtalya'daki tarihi başarıya. Türkiye'yi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk kadın pilot Seda Kaçan çıktığı iki yarışı da ilk 3'e girerek tamamlıyor. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur, bu başarının 29 Ekim 2023'te kazanılması ne demek Seda Kaçan'dan dinleyelim:"Yarışı üçüncü bitirdiğimde podyuma çıkmadan ağlamaya başlamıştım. Takıma telsizden; 'Çantamda Türk bayrağı var, lütfen onu podyuma yetiştirir misiniz?' dedim. Türk bayrağıyla böyle özel bir günde podyuma çıkabilmek bambaşka bir gururdu, podyumda hüngür hüngür ağladım. Hayatımdaki en güzel ağlama sebebimdi. Bunları başarmak için çok çalıştım ama buralara gelebildiysem özel bir teşekkür etmem gereken biri var: Şu anda olduğum kadını, özgürlüğümü, bağımsızlığımı Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Bunun temelini tam 100 yıl önce 29 Ekim'de attığı günde, onun da resmi olan bir Türk bayrağıyla, onun hayal ettiği bir Cumhuriyet kadını olarak yurt dışında bunu başarabilmiş olmak, kelimelerle ifade edebileceğim bir duygu değil."- Kendilerini tanımaları ve aslında tutkularının ne olduğunubulmaları. Bu kolay olmayabiliyor, yaşadıkça görmekgerekiyor bazen ama işin sırrı yüzünü güldüren şeyleribulmakta. İnsan mutlu olduğu şeyi yaptıkça kendiside daha mutlu oluyor, daha verimli oluyor ve daha kolaybaşarıyor. Başardıkça çevresine de katkıda sağlayabiliyor.