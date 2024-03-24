Hastayım ama iyi olacağım

Kabul edelim İngiltere Prensi William ve İngiltere Prensesi Catherine'in aşkı ilk günden beri tüm dünyanın gündeminde... Sonuçta birbirlerine olan yakınlıkları nedeniyle hep sempatiyle anılan bir çift var karşımızda... Üniversite aşkı ikisi...Üniversiteden itibaren hep medyanın gözü önünde büyüdüler... Evlilik teklifi, nişanlanmaları ve düğünleri de doğal olarak hep gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Birbirleriyle olan yakın iletişimleri, kameralar önünde bile aralarındaki o doğal yakınlık herkesin onları daha da çok sevmesini sağladı.Medyadan da görünür olmaktan da hiç şikayetçi olmadılar ve tüm süreçleri de çok doğallıkla devam ettirdiler. Ta ki bu yıl başına kadar... Sosyal medyada arka arkaya yapılan asılsız haberler sonunda Catherine "Karın bölgemden büyük bir operasyon geçirdim. Kanserli hücre tespit edildi. Kemoterapi görüyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Genç ailemiz için zor bir süreç" açıklaması yaptı. Dünyanın bir kısmı bu açıklamanın daha önce yapılması gerektiğini söylese de önemli bir bölümü de "Genç bir kadın sosyal medyadaki cadı avı yüzünden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Genç bir anne belki de bu durumu özellikle çocuklarından saklamak istemiştir" yorumunda bulundu.Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve yaklaşık iki hafta hastanede kalacağı açıklanan Prenses hâlâ ortalarda görünmeyince tüm dünya çeşitli spekülasyonlarla sarsılmaya başladı.Aslına bakarsanız bu ilk açıklamada kraliyet "Prenses nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacak" açıklaması da yapmıştı ama spekülasyonlar spekülasyonları doğurunca ortaya inanılmaz bir medya ve sosyal medya kirliliği çıktı diyebiliriz...Ve arka arkaya yayılan spekülasyonlar nedeniyle Prenses cuma günü acı bir basın açıklaması yapmaya zorlandı.Hatırlarsanız Prenses'in sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler gününde paylaştığı bir fotoğraf söylentilerin daha da artmasına neden olmuştu.Sosyal medya kullanıcıları, Kensington Sarayı'na ait hesaplardan paylaşılan fotoğrafın üzerinde oynandığına dair kanıtların birer birer internette çeşitli sitelerde paylaşmaya başlamıştı. Ve o dönemde de Catherine, konu hakkında amatör bir fotoğrafçı olarak amacının fotoğrafı daha iyi bir hale getirmek olduğunu söylemek durumunda kalmıştı.İngiliz tabloid gazetelerinin Prenses'e ait olduğunu iddia ederek çeşitli görüntüler paylaşmaya başlaması tüm konunun daha da karışmasına neden oldu. Özellikle 18 Mart'ta Prenses'in Windsor kentinde alışveriş yaparken çekildiği iddia edilen görüntülerini inceleyen sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin Catherine olduğuna ikna olmadı. Gazetelerin kraliyet ailesi tarafından manipüle edildiği ve Prenses'in öldüğü ve bunun saklandığı iddia edilmeye başlandı.Tüm bu medya kargaşası sırasında İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın ulaştığı bilgilere göre, sağlık durumuyla ilgili net açıklamalar yapılmayan prensesin ameliyat olduğu The London Clinic'te çalışan üç personel, prensese ait özel tıbbi kayıtların yer aldığı dosyaya ulaşmaya çalıştığını yazdı.Prensesin klinikten taburcu edildiği 29 Ocak'ta gerçekleştiği iddia edilen olayın ardından klinik kendi iç soruşturmasını başlatırken kişisel verilerin korunması konularında düzenlemeler ve incelemeleri yapan Bilgi Komisyonu Ofisi de (IOC) inceleme başlattı.