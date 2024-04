Bu turun farkı kadınlar

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sekizinci gününde bugün İstanbul'da sona eriyor. Geçtiğimiz pazar Antalya'dan start alan Tour of Türkiye, katılanlar kadar izleyenlerin de nefesini kesti. TUR 2024'e 14 ülkeden 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takımdan 175 bisikletçi katıldı. Dört gününü yerinde takip ettiğim turun benim için en heyecan verici yanı, Türk bisikletçi Samet Bulut'un dünyaca ünlü isimler arasında elde ettiği başarısına tanıklık etmek oldu.Bunun dışında en önemli konu, Türkiye'de bisiklet turu organizasyonuna kadınların yaptığı katkıyı yerinde gözlemledim. Farklı birimlerde TUR 2024'ün perde arkasında 150'ye yakın kadın, dev organizasyona deneyimleriyle değer kattı.Turun yarış ve etkinlik planlaması, yayınlar, tanıtım ve pazarlama, kurumlarla koordinasyonlar tüm proje yönetimini Türkiye Bisiklet Federasyonu projeler koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar yapıyor. İletişim süreçleri yönetimi İpek Özgüden Özen, resmi yarış doktoru Esma Pehlivan, yarış komiseri Emine Koçak, timing asistanı Mürrüvvet Tokur, sunucu ve yarış anlatımı Başak Koç, basın sorumlusu Birgül Pullukçu, podyum koordinatörü Sena Olçok, podyum protokol koordinatörü Elif Rana Olçok, servis destek hizmet ekibinden Tuğba Karataş gibi isimlerle birlikte kadınlar kilit görevlerde.Peki turun her aşamasında olan neden sahada da olmasın? Türkiye Bisiklet Federasyonu yöneticisi Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar, "Son yıllarda Tour de France (Fransa Bisiklet Turu), Giro d'Italia (İtalya Bisiklet Turu) gibi dev organizasyonların kadın yarışları öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. yılına yaklaşırken artık kadınlar edisyonunun vakti geldi" diyerek kadın bisiklet sporculara müjdeyi verdi.Tour of Türkiye'nin Kalkan, Kaş, Marmaris ve Akyaka'dan da geçen rotasında bazen deniz manzarasına daldık, bazen ca- camı açıp oksijene doyduk, bazen mı önceki sene yanan ormanların filizlendiğini görüp mutlu olduk. Rotanın mimarı Mutlu Erçevik, "Yıllardır bisiklet sporunun içindeyim. 2008 yılından beri de turdayım. Üç yıldır da yarış direktörüyüm. 2008 senesinden itibaren tur, dünyada ses getiren organizasyonlar arasında yer almaya başladı. Profesyonel takımların dikkatini çekmeye başladı. Biz iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Yakın bir gelecekte turu tekrar World Tour seviyesine taşıyacağımızı düşünüyorum" dedi.Turda 'Dağların Kralı' klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo'yu 2022'de kurulan Beykoz Belediyesi Takımı'ndan iki gün üst üste kazanan Samet Bulut'un yanında aldım soluğu. "Bursa'da doğdum, bisikletle 2015 yılında tanıştım. Kilolu bir çocukluk dönemi geçirdim. Birkaç küçük yarışta başarı gelince devamı bura- buralara kadar geldi. Hedefim zor olsa da lara yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek" dedi.Turdaki tek kadın bisikleti mekanikeri Tuğba Karataş sevdasını mesleği haline getirenlerden. "Bisiklet hepimizin çocukluk tutkusu" diyen Karataş, 2017'de profesyonel anlamda eşiyle bisiklet sürmeye başlıyor. Sonra da bu alanda çalışmayşa başlıyor. Turda tüm takımlara teknik destek veren Shimano'nun servis aracında görev yapan Karataş, "Eğitimim beslenme üzerine, diyetisyenim aslında. Bu kadar erkek arasında kadın olmanın zorlukları yok mu, erkekler tuvalet konusunda biraz daha şanslı. (Gülüyor) Turda en çok karşılaştığımız sorun lastiklerin patlaması! Ama problem değil. Araçtan in, yedek jantı al, lastiği değiştir, çıkan lastiği aracına tekrar koy, arabaya bin. Bunlar sadece 30 saniye sürüyor" diyor.