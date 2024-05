Teknoloji sayesinde miniklerin yüzü gülüyor

Bu hafta, bir yardım derneğinin faaliyetlerini okuyacaksınız. Fakat bu dernek, alışageldiğimiz yardım derneklerinden biraz daha farklı. Teknolojiyi, sosyal yardımla buluşturan dernek, küçük yüreklere büyük sevinçler yaşatıyor. Robotel Derneği'nden bahsediyoruz. Küçük bir gönüllü grubuyla kurulan ve ülkemiz geneline yayılan bir sosyal harekete dönüşen dernek, bugüne kadar uzuv kaybı yaşayan 500 çocuğun hayatına dokundu. Robotel Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Okumuş, faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.Robotel Derneği'nin, teknolojiyi sosyal fayda için kullanma vizyonu ve Türkiye geneline yayılan geniş bir gönüllü ağıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Okumuş, "Roboteller protez ya da protez yerine geçen tıbbi cihaz değil, temel kavrama işlevini yerine getirebilen ve özellikle gelişim çağındaki çocukların hayatlarını kolaylaştıran hareketli moral destek aparatlarıdır. Roboteller, özellikle çocuklara erişilebilir bir çözüm sunuyor ve çocuklar, basit günlük ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilen, sosyalleşebilen bireyler olarak büyüyebiliyor. Çocukların tuttukları takımların ya da beğendikleri süper kahramanların renkleri gibi eğlenceli tasarımlarla üretilen Roboteller, özgüven desteği ve sosyalleşme imkanı da sunuyor" şeklinde konuştu.Teknolojinin özü itibariyle insan hayatını kolaylaştırmak için kullanılması gerektiğine vurgulayan Okumuş, "3D yazıcılarda düşük maliyetle ürettiğimiz ve çocuğun gelişimine uygun olarak gerektiğinde yenilenebilen Robotelleri, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bugüne dek 500'den fazla çocuğun hayatına, onların büyümeleri paralelinde gelişen ihtiyaçlarına göre üretilen bin 500'den fazla Robotel ile dokunduk ve bunun yanı sıra travma nedeniyle uzuv kaybına uğrayan kişilere de yardım eli uzattık. Robotel sayısı, vaka sayısından fazla, çünkü çocuğun bedensel gelişimine göre yaklaşık her yıl yeni Robotel üretip kendisine ücretsiz ulaştırıyoruz" dedi.Robotel Derneği'nin, 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen bölgelerde ihtiyaç belirlemek amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve doktorlarla temaslar gerçekleştirdiğini belirten Robotel Derneği Başkanı Okumuş, "Robotelleri kullanmak için başvuranın bilek ve/veya dirsek eklemi olması, tüm tıbbi müdahalelerin tamamlanmış ve yaraların tamamen iyileşmiş olması gerekli. Yaralar kapanmadan ölçü alınması ve deneme yapılması mümkün olmuyor. Deprem felaketi sonrasında açık yaraların kapanması için gerekli olan süreyi beklerken, kapasitemizi artırmaya odaklandık. Çok değerli kurumsal destekçilerimizin katkılarının yanı sıra, gönüllü ağımızda da kayda değer bir büyüme oldu. Sahada tespit çalışmaları ve depremden etkilenen bölgelerde ihtiyaç belirlemek amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve doktorlarla temaslar gerçekleştirdik. Depremden etkilenen bölgelerden başvurular gelmeye de başladı. Uzuv kaybı yaşayan minik bir kız kardeşimize Robotelini ulaştırdık. Bir diğeri için istediği tasarımla Robotelini hazırladık. Yaraların iyileşmesiyle birlikte derneğimize başvuruların da artmasını ön görüyoruz" şeklinde konuştu.Serdar Okumuş, deprem sonrası ilk vaka başvurusunu şöyle anlattı: "Depremde 103 saat sonra enkaz altından kurtarılan minik bir kız kardeşimize Robotelini ulaştırdık. Robotellerimiz, açık kaynak kodlu tasarım modelleri ve 3D yazıcılarda düşük maliyetle üretildiği için, çocuğun gelişimine uygun olarak her büyüme evresinde yenileniyor. Kendisinin bedensel büyümesi doğrultusunda yeni Robotel üretimi için takibimiz sürüyor" dedi. Robotellerin, çocukların tuttukları takımların, beğendikleri süper kahramanların ya da masal karakterlerinin renkleri gibi eğlenceli tasarımlarla moral ve özgüven desteği ile sosyalleşme imkanı da sunduğunu söyleyen Okumuş, "Bize başvuruda bulunan bir diğer kız kardeşimiz de bizden pembe bir prenses eli istedi. Ölçüleri aldık ve açık kaynak kodlu modellerden birini kullanarak tasarımı hazırladık. 3D yazıcı ile baskı ve montaj aşamaları da tamamlamak üzere. Kızımızın istediği pembe prenses elini kendisine ulaştırdık. Bu kardeşimizin de bedensel büyümesi doğrultusunda ihtiyaç duyabileceği yeni Robotel üretimi için takibe devam ediyoruz" şeklinde konuştu.İhtiyaç sahiplerinin derneğe başvurması çağrısında bulunan Okumuş, sözlerine şöyle devam etti: "Depremin üzerinden bir yıllık bir süre geçmişken, derneğimize başvuru sayısı beklediğimiz düzeyin altında gerçekleşti. Öte yandan açık yaraların kapandığı, bu büyük trajedinin hazin etkisi sonrasında aile hayatlarında normale dönüş çabalarının arttığı bu dönemde, ihtiyaç sahiplerine başvuru çağrımızı yineliyoruz. Ülkemizin saygın medya kuruluşlarının desteği, daha fazla ihtiyaç sahibinin haberdar edilmesi ve daha fazla kişinin hayatında olumlu etki için son derecede önemli ve değerlidir. Bu destek için siz habercilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."Robotel Derneği Başkanı Serdar Okumuş, "İşimiz gereği 3 boyutlu yazıcılarla aksesuvar ve süs eşyası gibi objelerin üretimini gerçekleştirirken, bir yandan da insanlara fayda sunacak, hayatlara dokunabilecek sosyal sorumluluk projelerinin arayışı içerisinde idik. 2014 yılında bir iş kazasında dört parmağını kaybeden matbaa çalışanı bir kardeşimize, daha sonra da Yağmur isimli bir kız kardeşimize 3 boyutlu yazıcıda mekanik el ve parmaklar ürettik. Sonrasında 'Benim çocuğuma da yapar mısınız?' diye istekler almaya ve elden geldiğince yardımcı olmaya başladık. 2016 yılında Robotel Derneği olarak dernekleştik. Binlerce gönüllümüzle organizasyonumuz, her ulaştığımız çocukla da mutluluğumuz büyüdü. Derneğimiz vaka kabul, 3D modelleme, ölçeklendirme, baskı alma ve birleştirme, vaka takibi gibi süreçleri tamamen gönüllü yapılanması ile yöneten bir sistem kurmuş durumdadır ve binlerce gönüllü ile hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.