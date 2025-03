Savaş doktrinleri değiştiriliyor Türkiye, Avrupa’ya örnek oluyor

Birinci Trump dönemi yani 2016 – 2020 arasında da Dış Haberler Editörü olarak çalışıyordum. O süreçte ABD ve Avrupa basınında dört yıl boyunca istisnasız her gün Trump manşetlerdeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başlayan ikinci dönemi ise ilkini şimdiden geçti diyebiliriz. İsrail'in katliamları, küresel ısınma, aşılar, eğitim sektörü, Ortadoğu, Asya, Ukrayna, NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, uzay çalışmaları, üniversiteler, göçmenler, medya... Her alanda köklü değişikliklere gidiyor. Dolayısıyla şimdilerde neredeyse her haber Trump ile başlıyor. Trump kurulu düzeni yıkıyor yani. Küresel sistem baştan şekilleniyor. Ticaret savaşları ve söz düelloları da beraberinde yeni ittifakları getiriyor...Bu süreçte ayrıca büyük bir silahlanma yarışı başladı. Merkezde Avrupa ülkeleri var. Tehdit olarak gördükleri Rusya'ya karşı hızlıca adımlar atmanın peşindeler. Bunu ABD olmadan yapmak niyetindeler. Dolayısıyla 1960'lara geri döndüler demek yanlış olmayacak.ABD'den gelecek teknoloji, bilgi, malzeme ve para deskteği olmadan kendi savunma teçhizatlarını geliştirmek istiyorlar. Aslında milli silahlara muhtaç oldukları gerçeğiyle yüzleştiler. Buna mecbur kaldılar çünkü Trump, Avrupa ülkelerine danışmadan adımlar atıyor. Rusya lideri Putin ile Ukrayna savaşını bitirme kararı aldığı gibi yarın neler yapabileceği kestirilemiyor. ABD'siz güçlü şekilde ayakta durmak isteyen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya hatta İngiltere gibi Avrupa ülkeleri bir yandan da gözlerini Türkiye'ye dikti. Bunun nedeni Türkiye'nin savunma alanında attığı başarılı adımlar. Türkiye, Batı'ya şunu gösterdi aslında: Yerli ve milli silahları sizden gelecek yardımlar olmadan hatta sizden de daha iyi bir şekilde yapabilirim...İşte bu nedenle Avrupa ülkeleri bir yandan Türkiye'nin geliştirdiği ürünleri satın almak için sıraya girerken diğer taraftan da ülkemizin başarısının örnek alınması gerektiğini itiraf etmeye başladı. Haberimize Avrupa ülkelerinin Türk şirketlerle yaptıkları anlaşmalara örnekler vererek devam edelim...Çok sayıda Batı ülkesi artık Türkiye'nin savunma alanındaki başarısını örnek gösteriyor:Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti. Pentagon, Türki SİHA'larının sahadaki başarısı nedeniyle doktrin değişikliğine gitti.France24 kanalında konuşan Fransız Savunma Analisti Shapochkina, "Türkiye, savunma alanında bağımsızlığını 5 yılda kazandı. Biz de ABD olmadan bunu yapabiliriz. 10 yıl beklememize gerek yok" dedi.Eski Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin yeni nesil insansız hava araçlarının sahada büyük etki yarattığını söyleyerek, Türk SİHA'larının üstünlüğünü örnek gösterdi.TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 projesini örnek aldılar. İspanya, envanterinde bulunan Juan Carlos I uçak gemisini insansız hava sistemleriyle donatıyor.Eğitim uçağı Hürjet satın alacak.Türk şirketi STM, Portekiz donanması ile 2 yakıt ikmal gemisi yapacak.Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo ortak oldu.Askeri gemi inşası alanında işbirliği anlaşmaları yapıldı.İngiliz BAE Systems ile 5. nesil savaş uçağı geliştiriliyor.Bayraktar TB2 İHA'ları ve Otokar üretimi Cobra zırhlı araçları alacak.Bayraktar TB2 İHA alacak. Hollanda: Aselsan üretimi hava savunma sistemleri ithal edecek.Başbakan François Bayrou, "Avrupa'da yeniden savaş riski 1945'ten beri en yüksek seviyelerde" dedi. Fransa 30 Rafale savaş uçağı, üç fırkateyn ve daha fazla insansız hava aracı üretecek.Başkent Pekin'e olası savaş halinde önemli isimlerin sığınacağı komuta merkezi yapıyorlar. Çin ayrıca bu yıl savunma bütçesindeki artışı yüzde 7,2'de tutacak.Altyapı ve savunmasına 500 milyar euroluk özel fon ayıracak.Trump'ın Ukrayna'ya yardımı durdurma kararının ardından 800 milyar euroluk savunma fonunu harekete geçirilecek.Haberimizin başında "Avrupa 1960'lara geri döndü" demiştik. Fransa'nın eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle'ün o dönem ünlü bir sözü vardı: "Amerikalılar Ruslardan daha çok dostumuz. Ama ABD'nin de çıkarları var ve bir gün onların çıkarları bizimkilerle çatışacak." Şimdilerde bu yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD olmadan Rusya'ya karşı Avrupa'nın korunması için "nükleer şemsiye" yi öneriyor. Fransa'da 300 nükleer savaş başlığı var, bunları diğer Avrupa ülkelerine yerleştirmeyi öneriyor. Ayrıca İngiltere'nin de elinde olan 225 atom bombasını sisteme dahil etmek istiyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkçe Lisan Okulu bulunuyor.Milli Muhafız Birliği personeline yönelik Astana'da Türkiye Türkçesi kursları başladı.Ülkenin silahlı kuvvetler personeli Türkiye Maarif Vakfı'nın sağladığı dershanede Türkçe dil eğitimi alıyor.Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye'de askeri eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor.Ülkenin Silahlı Kuvvetleri, başkent Tiran'da Türkçe eğitimi alıyor.İki ülke arasındaki anlaşma gereği Macar askerleri Türkçe öğreniyor.Cakarta Yunus Emre Enstitüsü ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında Türkçe öğretimi alanında işbirliği protokolü imzalandı.Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye'de askeri eğitimi alabilmek için Türkçe öğreniyor. Aşağıdaki fotoğraf da Gambiya'daki Türkçe eğitimine ait bir kare.Türk ordusunun eğitimi için Somali askerleri uzun süredir Türkçe öğreniyor.